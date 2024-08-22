«Победа» будет жить: Гладков ответил, что будет с закрытым кинотеатром

Многих белгородцев такое решение не устроило, поскольку они с раннего детства смотрели фильмы в этих кинотеатрах: «Победа» открылась ещё в 1960 году. После множества жалоб от жителей кинотеатры предлагали сделать муниципальными, однако к однозначному решению удалось прийти только пару дней назад.