«Победа» будет жить: Гладков ответил, что будет с закрытым кинотеатром

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Одним из актуальных вопросов для многих белгородцев остаётся дальнейшая судьба кинотеатра «Победа», который расположен в центре города. Накануне стало известно, что в его здании решили открыть центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи. Там также продолжат показывать фильмы.
В то же время кинотеатр всё ещё могут забрать в областную собственность, отметил Гладков.
«Кинотеатр с таким названием — „Победа“ — не должен быть закрыт. Рассмотрим решение о том, чтобы забрать в областную собственность», — заявил Вячеслав Гладков.
Открыть обновлённую «Победу» могут уже в октябре текущего года.
Ещё в апреле «Победу» и другой кинотеатр от того же владельца — «Радугу» — закрыли из-за большого убытка: в 2023-м году минус активов компании составлял 3,6 млн рублей.
Многих белгородцев такое решение не устроило, поскольку они с раннего детства смотрели фильмы в этих кинотеатрах: «Победа» открылась ещё в 1960 году. После множества жалоб от жителей кинотеатры предлагали сделать муниципальными, однако к однозначному решению удалось прийти только пару дней назад.