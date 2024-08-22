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Кинотеатр «Победа»

«Победа» будет жить: Гладков ответил, что будет с закрытым кинотеатром

22 августа 2024, 17:48
Фото: «Яндекс.Карты»
Кинотеатр «Победа»

Кинотеатр «Победа» в Белгороде могут забрать в областную собственность

Ранее стало известно, что в кинотеатре «Победа» заработает центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи. Сегодня же, 22 августа, в прямом эфире Вячеслав Гладков сообщил, что кинотеатр попробуют забрать в областную собственность. Его открытие запланировано на октябрь.

Одним из актуальных вопросов для многих белгородцев остаётся дальнейшая судьба кинотеатра «Победа», который расположен в центре города. Накануне стало известно, что в его здании решили открыть центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи. Там также продолжат показывать фильмы.

В то же время кинотеатр всё ещё могут забрать в областную собственность, отметил Гладков.

«Кинотеатр с таким названием — „Победа“ — не должен быть закрыт. Рассмотрим решение о том, чтобы забрать в областную собственность», — заявил Вячеслав Гладков.

Открыть обновлённую «Победу» могут уже в октябре текущего года.

Ещё в апреле «Победу» и другой кинотеатр от того же владельца — «Радугу» — закрыли из-за большого убытка: в 2023-м году минус активов компании составлял 3,6 млн рублей.

Многих белгородцев такое решение не устроило, поскольку они с раннего детства смотрели фильмы в этих кинотеатрах: «Победа» открылась ещё в 1960 году. После множества жалоб от жителей кинотеатры предлагали сделать муниципальными, однако к однозначному решению удалось прийти только пару дней назад.

Кино будет: судьба кинотеатра «Победа» в Белгороде наконец-то решилась
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