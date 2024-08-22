ОКР внес в начальный список олимпийского резерва страны 1124 спортсмена

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Для подготовки юных олимпийцев разработан проект «Олимпийский резерв — детям лучшее», официальная презентация которого прошла в Москве 21 августа.
Цель проекта — поддержка талантливых спортсменов из всех регионов страны, чтобы они могли начать свою спортивную карьеру. Основная задача — сохранить систему подготовки олимпийцев, обеспечить преемственность поколений и поддерживать высокую мотивацию молодежи заниматься спортом, передает newstracker.ru.
Ключевая задача ОКР на данном этапе — создание сильного олимпийского резерва, способного конкурировать на международном уровне. Уже составлен пофамильный список, который будет обновляться ежегодно. В данный момент в него вошли 1124 спортсмена, занимающиеся 35 различными видами спорта, из 78 регионов России. Эти виды спорта, по предварительным данным, включены в программу юношеских Олимпийских игр в Сенегале в 2026 году. Российская сборная сможет участвовать в этих Играх без ограничений и с национальными символами.
На реализацию проекта до конца текущего года ОКР выделяет 230 миллионов рублей. Ожидается, что проект принесет медали на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и Брисбене, а также на зимних Олимпиадах в 2030 и 2034 годах.
После презентации проекта в ОКР состоялась научная конференция, посвященная 10-летию создания инновационного центра ОКР. Центр, площадки которого расположены в Москве, Кисловодске и Сочи, активно работает с национальными сборными и молодыми спортсменами, применяя уникальные технологии и научно-методические разработки в их подготовке.
Конференция, собравшая ведущих специалистов спортивной науки России, была посвящена вопросам формирования и поддержки олимпийского резерва. Олимпийский комитет России, как главная спортивная общественная организация страны, располагает необходимыми ресурсами для этого и окажет всестороннюю поддержку молодым спортсменам, которые своим трудом заслужили место в олимпийском резерве.