ОКР внес в начальный список олимпийского резерва страны 1124 спортсмена

Ключевая задача ОКР на данном этапе — создание сильного олимпийского резерва, способного конкурировать на международном уровне. Уже составлен пофамильный список, который будет обновляться ежегодно. В данный момент в него вошли 1124 спортсмена, занимающиеся 35 различными видами спорта, из 78 регионов России. Эти виды спорта, по предварительным данным, включены в программу юношеских Олимпийских игр в Сенегале в 2026 году. Российская сборная сможет участвовать в этих Играх без ограничений и с национальными символами.