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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

В Белгородской области в ближайшие дни будет очень жарко

МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Белгородской области

22 августа 2024, 06:20
Фото: 1MI
В Белгородской области в ближайшие дни будет очень жарко

В Белгородскую область придёт экстремально сильная жара

Ожидать жару стоит 23 и 24 августа. Воздух прогреется до +37 °С. Из-за сильной жары в регионе зафиксирован предмаксимальный — четвёртый — класс пожарной опасности, сообщает МЧС.
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МЧС

В Белгородской области ближайшие два дня будет очень жарко. 23 и 24 августа воздух прогреется до +37 °С. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей региона.

Из-за жары в Белгородской области установлен предмаксимальный — четвёртый — класс пожарной опасности.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 23 августа температура днём поднимется до +35 °С. В субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, столбики термометров остановятся на отметках +33 °С и +34 °С соответственно.

Только со следующей недели жара в Белгороде постепенно пойдёт на спад. В понедельник температура опустится до +30 °С, во вторник и среду — до +29 °С.

Сегодня, 22 августа, в Белгороде тоже будет жарко. Если верить прогнозу, установится облачная погода, а воздух прогреется до +35 °С.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Жара#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Белгород
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