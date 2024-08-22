МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Белгородской области

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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В Белгородской области ближайшие два дня будет очень жарко. 23 и 24 августа воздух прогреется до +37 °С. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей региона.
Из-за жары в Белгородской области установлен предмаксимальный — четвёртый — класс пожарной опасности.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 23 августа температура днём поднимется до +35 °С. В субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, столбики термометров остановятся на отметках +33 °С и +34 °С соответственно.
Только со следующей недели жара в Белгороде постепенно пойдёт на спад. В понедельник температура опустится до +30 °С, во вторник и среду — до +29 °С.
Сегодня, 22 августа, в Белгороде тоже будет жарко. Если верить прогнозу, установится облачная погода, а воздух прогреется до +35 °С.