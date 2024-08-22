Курсанты белгородских военно-патриотических клубов совершили прыжки с парашютом

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Сейчас объединение включает в себя 32 военно-патриотических клубов из всех муниципалитетов Белгородской области. За 22 года его работы через клубы прошло не менее 10 тыс. юношей и девушек.
Многие из курсантов мечтают и готовятся служить в ВДВ. Поэтому одна из самых интересных и захватывающих дисциплин — это прыжки с парашютом. Каждый год группа воспитанников, которые уже осенью будут призываться на службу в армию, либо поступать в военные училища, совершают прыжки. Раньше это проходило на аэродроме в Томаровке, а теперь — пока небо над Белгородской областью закрыто — ребята отправились в Чехов Московской области.
Прыжок с парашютом начинается ещё на земле. Совершить свой первый в жизни прыжок с парашютом курсанты готовятся три месяца. На занятиях в клубах они уже изучили теоретическую часть, отработали навыки поведения в небе и приземления, сборку парашюта.
На базе в Подмосковье ребята закрепляют теорию. Также повторяют основы управления парашютом, разбирают с инструкторами особые случаи и приземление. А на тренажёре оттачивают действия в самолёте и сам прыжок.
Сами прыжки запланированы на следующий день, если позволит погода, которая в эту субботу подарила безоблачный и безветренный день. Высота прыжка — 800 метров, скорость приземления — 5 метров в секунду, парашютная система весит более 10 килограммов. Чтобы избежать травм, курсанты зафиксировали голеностопный сустав эластичными бинтами, а крючки на шнуровке скрыли скотчем. Парашюты — Д-6 и Д-10. Последний стоит на вооружении Российской армии и выдерживает вес до 160 килограммов.
Шесть белгородцев прыгали уже второй раз, как, например, курсант ВПК «Русь» из Губкина Егор Кущенко.
«Я занимаюсь в военно-патриотическом клубе уже три года. В прошлом году мы приезжали на этот же аэродром, совершили по два прыжка. Сейчас ещё больше было желание прыгнуть, потому что уже ощущал все эти эмоции: первый три секунды свободного полёта ощущаешь, что ты не можешь даже говорить, надо кричать 501, 502, кольцо, отчёт. Потом всё, парашют раскрылся, посмотрел, все нормально, летишь. Уже все страшное — позади. Сейчас мне 18 лет, и я готовлюсь к службе в армии, эти навыки и опыт мне очень пригодятся», — рассказал воспитанник ВПК.
Каждый курсант совершил по два прыжка. После приземления крайнего, все участники прыжков получили тельняшку и голубой берет. Всего за 20 лет работы военно-патриотического объединения Андрея Скоча юноши и девушки совершили около 11 тыс. прыжков.
«Задача успешно выполнена. 30 наших курсантов первый раз покорили небо. Самое главное, что все ребята совершили по два прыжка без, что называется, внештатных ситуаций. То есть руководители клубов справились со своей задачей на 100%, подготовив ребят к совершению к этому испытанию», — отметил руководитель ВПК «Север» им. Героя России Вячеслава Воробьева Роман Вербицкий.