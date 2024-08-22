Курсанты белгородских военно-патриотических клубов совершили прыжки с парашютом

«Я занимаюсь в военно-патриотическом клубе уже три года. В прошлом году мы приезжали на этот же аэродром, совершили по два прыжка. Сейчас ещё больше было желание прыгнуть, потому что уже ощущал все эти эмоции: первый три секунды свободного полёта ощущаешь, что ты не можешь даже говорить, надо кричать 501, 502, кольцо, отчёт. Потом всё, парашют раскрылся, посмотрел, все нормально, летишь. Уже все страшное — позади. Сейчас мне 18 лет, и я готовлюсь к службе в армии, эти навыки и опыт мне очень пригодятся», — рассказал воспитанник ВПК.