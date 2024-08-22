Гладков назвал сроки, когда могут решить «мусорную» проблему в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Жалобы на тему невывоза мусора продолжают поступать от белгородцев из разных муниципалитетов региона, несмотря на то, что «основной очаг» находится в Старооскольском округе.
В прямом эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что проблемы с мусором могут исчезнуть уже через месяц.
«Есть проблема с подрядчиком. Нужно 3-4 недели, чтобы изменить ситуацию — надеюсь, раз и навсегда. Пока контролируем работу», — заявил глава региона.
Напомним, что только за период с 20 июня по 6 августа прокуратура выявила 57 нарушений, связанных с невывозом мусора. О том, к каким негативным последствиям может привести скопление мусора, говорили эксперты.
При этом обилие мусора жители замечали даже в Центральном парке Белгорода: там во время реконструкции мусор закапывается под землю.