bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Гладков назвал сроки, когда могут решить «мусорную» проблему в Белгородской области

Гладков назвал сроки, когда могут решить «мусорную» проблему в Белгородской области

22 августа 2024, 17:20
Фото: 1MI
Белгородцы продолжают присылать большое количество жалоб на невывоз мусора, отметил губернатор. Однако примерно через месяц «страдания» белгородцев могут завершиться — правительство активно ищет подрядчика.
Сюжет
Мусор

Жалобы на тему невывоза мусора продолжают поступать от белгородцев из разных муниципалитетов региона, несмотря на то, что «основной очаг» находится в Старооскольском округе.

В прямом эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что проблемы с мусором могут исчезнуть уже через месяц.

«Есть проблема с подрядчиком. Нужно 3-4 недели, чтобы изменить ситуацию — надеюсь, раз и навсегда. Пока контролируем работу», — заявил глава региона.

Напомним, что только за период с 20 июня по 6 августа прокуратура выявила 57 нарушений, связанных с невывозом мусора. О том, к каким негативным последствиям может привести скопление мусора, говорили эксперты.

При этом обилие мусора жители замечали даже в Центральном парке Белгорода: там во время реконструкции мусор закапывается под землю.

В Белгороде насчитали 57 фактов невывоза мусора в срок. Что предприняла прокуратура?
Узнать подробнее
Читайте также:
Что на очереди? После невывоза мусора старооскольцы остались без водыПревратили в свалку? Белгородцы заметили закопанный мусор в Центральном паркеНа окраине Белгорода заметили задымление: МЧС сообщает, что горит мусор
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Мусор#Новости Белгорода#Проблемы#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#Вывоз мусор
Подпишитесь
Как пройдут линейки в белгородских школах в честь 1 сентября?
Сегодня, 16:30
Как будут учиться студенты в Белгороде? В одном вузе уже дали предварительный ответ
Сегодня, 13:47
«Победа» будет жить: Гладков ответил, что будет с закрытым кинотеатром
Сегодня, 17:48
Выпускники каких школ Белгорода поступили в лучшие вузы? В топ-300 попали два лицея
Сегодня, 13:11
Обстановка сложная: Гладков доложил Путину, что происходит в Белгородской области
Сегодня, 11:58
Почему юные белгородцы выйдут на очное обучение, несмотря на обстрелы?
Сегодня, 16:45