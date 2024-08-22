Движение поездов, остановленных вчера из-за работы силовиков, возобновили

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Published Сегодня, 06:55
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Утром 21 августа стало известно о найденных на белгородских железнодорожных путях взрывных устройствах. Они якобы представляли собой обмотанные изолентой и присыпанные щебнем свёртки. Предполагалось, что несколько из них сдетонировали, что привело к повреждению железнодорожного полотна.
Чуть позже сообщили об остановке движения двух поездов, следующих из Алексеевки в Валуйки и наоборот. Случившееся прокомментировали в пресс-службе ЮВЖД: они объяснили, что остановка движения связана с работой правоохранительных органов.
Сегодня же, 22 августа, все поезда на участке Алексеевка — Валуйки, следуют по привычному расписанию, сообщили в региональном минтрансе. Ранее они тоже комментировали произошедшее, заявляя, что остановка движения произошла из-за технических причин.