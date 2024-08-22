bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Белгородской области возобновили движение поездов после ЧП

Движение поездов, остановленных вчера из-за работы силовиков, возобновили

22 августа 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области возобновили движение поездов после ЧП

Поезда под Белгородом возобновили своё движение. Ранее сообщалось, что их останавливали из-за проблем на железной дороге: неофициальные источники говорили о взрывных устройствах, а официальные — о работе силовиков и технических причинах.

Утром 21 августа стало известно о найденных на белгородских железнодорожных путях взрывных устройствах. Они якобы представляли собой обмотанные изолентой и присыпанные щебнем свёртки. Предполагалось, что несколько из них сдетонировали, что привело к повреждению железнодорожного полотна.

Чуть позже сообщили об остановке движения двух поездов, следующих из Алексеевки в Валуйки и наоборот. Случившееся прокомментировали в пресс-службе ЮВЖД: они объяснили, что остановка движения связана с работой правоохранительных органов.

Сегодня же, 22 августа, все поезда на участке Алексеевка — Валуйки, следуют по привычному расписанию, сообщили в региональном минтрансе. Ранее они тоже комментировали произошедшее, заявляя, что остановка движения произошла из-за технических причин.

Пригородные поезда пришлось остановить на белгородской ж/д из-за работы силовиков
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область вновь подверглась атакам ВСУ. Что известно о последствиях?Дом и надворные постройки сгорели после атаки беспилотника в Белгородской областиПод Белгородом останавливают поезда из-за взрывчатки и наступают ВСУ? Новые слухи
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Поезд#Белгород#Движение поездов
Подпишитесь
Произошёл взрыв: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом
Сегодня, 10:26
Будут ли в Белгородской области вводить бесплатный проезд из-за режима ЧС?
Сегодня, 08:01
Суд оставил без изменений приговор бывшему главе Белгородского района Попкову
Сегодня, 10:35
«Тренер по боксу» оказался не жертвой, а нападавшим? Подробности громкой истории
Сегодня, 10:17
В Белгороде снова громко: несколько взрывов прозвучало в небе
Сегодня, 09:33
Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде
Вчера, 14:23