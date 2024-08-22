Движение поездов, остановленных вчера из-за работы силовиков, возобновили

Утром 21 августа стало известно о найденных на белгородских железнодорожных путях взрывных устройствах. Они якобы представляли собой обмотанные изолентой и присыпанные щебнем свёртки. Предполагалось, что несколько из них сдетонировали, что привело к повреждению железнодорожного полотна.