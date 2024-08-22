Думали, заблудился, а оказалось — пьяный: нетрезвый дальнобойщик попался ДПС

Однако оказалось, что водитель просто оказался нетрезвым. После замены груза в Волоконовке мужчина выпил и решил продолжить свой рейс по маршруту в сторону Новороссийска. Теперь же он сделать это не сможет: в отношении него составили протокол за нетрезвое вождение и отстранили от управления.