Думали, заблудился, а оказалось — пьяный: нетрезвый дальнобойщик попался ДПС

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
За сутки автоинспекторы отстранили от управления 11 нетрезвых водителей, в числе которых оказался и 44-летний водитель большегруза «Ситрак». Его остановили в селе Засосна.
Поскольку транспорт оказался иногородним, а водитель вёл его неуверенно, в ДПС решили, что мужчина заблудился, поэтому решили ему помочь.
Однако оказалось, что водитель просто оказался нетрезвым. После замены груза в Волоконовке мужчина выпил и решил продолжить свой рейс по маршруту в сторону Новороссийска. Теперь же он сделать это не сможет: в отношении него составили протокол за нетрезвое вождение и отстранили от управления.
Напомним, что за полгода в регионе отстранили от вождения авто более 2 тысяч человек, севших за руль в нетрезвом состоянии. Из них 302 человека повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.