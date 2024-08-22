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В Белгородской области остановили нетрезвого водителя большегруза

Думали, заблудился, а оказалось — пьяный: нетрезвый дальнобойщик попался ДПС

22 августа 2024, 07:17
Фото: 1MI

В Белгородской области остановили нетрезвого водителя большегруза

Автоинспекторы заметили большегруз, водитель которого двигался неуверенно, и подумали, что тот заблудился. Однако оказалось, что мужчина был пьян. Подробности сообщили в региональном УМВД.

За сутки автоинспекторы отстранили от управления 11 нетрезвых водителей, в числе которых оказался и 44-летний водитель большегруза «Ситрак». Его остановили в селе Засосна.

Поскольку транспорт оказался иногородним, а водитель вёл его неуверенно, в ДПС решили, что мужчина заблудился, поэтому решили ему помочь.

Однако оказалось, что водитель просто оказался нетрезвым. После замены груза в Волоконовке мужчина выпил и решил продолжить свой рейс по маршруту в сторону Новороссийска. Теперь же он сделать это не сможет: в отношении него составили протокол за нетрезвое вождение и отстранили от управления.

Напомним, что за полгода в регионе отстранили от вождения авто более 2 тысяч человек, севших за руль в нетрезвом состоянии. Из них 302 человека повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Большегруз#Нетрезвый водитель#Белгород
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