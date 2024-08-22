Будут ли в Белгородской области вводить бесплатный проезд из-за режима ЧС?

Для жителей Белгородской области доступны другие льготы: бесплатная связь, списание долгов и кредитов .

Режим ЧС действует в Белгородской области с 14 августа. Уже 15 августа его объявили как ЧС федерального характера . Компенсации теперь будут приходить из государственного бюджета.

Евтушенко ответил, что таких мер поддержки вводить не планируют.

Министр транспорта и автомобильных дорог Сергей Евтушенко ответил на вопросы белгородцев в прямом эфире. Один из горожан спросил, будут ли вводить бесплатный проезд на общественном транспорте в регионе из-за режима ЧС .

Разрешены ли массовые мероприятия в Белгородской области при режимах ЧС и КТО?

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