Будут ли в Белгородской области вводить бесплатный проезд из-за режима ЧС?

Posted 22 августа, 08:01
Published 22 августа, 08:01
Modified 22 августа, 08:02
Updated 22 августа, 08:02
Министр транспорта и автомобильных дорог Сергей Евтушенко ответил на вопросы белгородцев в прямом эфире. Один из горожан спросил, будут ли вводить бесплатный проезд на общественном транспорте в регионе из-за режима ЧС.
Евтушенко ответил, что таких мер поддержки вводить не планируют.
Режим ЧС действует в Белгородской области с 14 августа. Уже 15 августа его объявили как ЧС федерального характера. Компенсации теперь будут приходить из государственного бюджета.
Для жителей Белгородской области доступны другие льготы: бесплатная связь, списание долгов и кредитов.