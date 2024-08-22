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Updated Сегодня, 12:14

Более 350 миллионов рублей выплатили пострадавшим при обстрелах ВСУ белгородцам

Более 350 миллионов рублей выплатили пострадавшим при обстрелах ВСУ белгородцам

22 августа 2024, 12:12
Фото: 1MI
Пострадавшим при обстрелах ВСУ жителям Белгородской области выплатили уже больше 350 миллионов рублей. Такую информацию на докладе президенту озвучил глава федерального МЧС.
Сюжет
Выплаты

Пострадавшим в результате обстрелов ВСУ белгородцам выплатили более 350 миллионов рублей. Об этом доложил глава федерального МЧС Александр Куренков.

В Белгородской области также осуществляются выплаты пострадавшим в результате обстрелов. Помощь уже получили свыше 18 тыс. граждан на общую сумму более 350 млн рублей. Из резервного фонда правительства РФ бюджету Белгородской области выделена соответствующая дотация.
Александр Куренков

Добавим, что в Белгородской области с 15 августа действует режим ЧС федерального уровня. Он позволяет восстанавливать разрушенное при атаках жильё за счёт федерального бюджета, а не областного, как это было ранее.

Кроме того, сумма компенсаций в ходе режима увеличивается. Так, единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей, за частичную потерю имущества выплатят 75 тысяч рублей, а родственникам погибших — 1,5 миллиона рублей. При этом за лёгкие травмы полагается выплата в 300 тысяч рублей, а за средние и тяжёлые — 600 тысяч рублей.

Что будет с выплатами, если режим ЧС в Белгородской области повысили до федерального?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Денежные выплаты#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ
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