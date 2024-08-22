Более 350 миллионов рублей выплатили пострадавшим при обстрелах ВСУ белгородцам

Кроме того, сумма компенсаций в ходе режима увеличивается. Так, единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей, за частичную потерю имущества выплатят 75 тысяч рублей, а родственникам погибших — 1,5 миллиона рублей. При этом за лёгкие травмы полагается выплата в 300 тысяч рублей, а за средние и тяжёлые — 600 тысяч рублей.