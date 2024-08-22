Более 350 миллионов рублей выплатили пострадавшим при обстрелах ВСУ белгородцам

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Пострадавшим в результате обстрелов ВСУ белгородцам выплатили более 350 миллионов рублей. Об этом доложил глава федерального МЧС Александр Куренков.
В Белгородской области также осуществляются выплаты пострадавшим в результате обстрелов. Помощь уже получили свыше 18 тыс. граждан на общую сумму более 350 млн рублей. Из резервного фонда правительства РФ бюджету Белгородской области выделена соответствующая дотация.
Александр Куренков
Добавим, что в Белгородской области с 15 августа действует режим ЧС федерального уровня. Он позволяет восстанавливать разрушенное при атаках жильё за счёт федерального бюджета, а не областного, как это было ранее.
Кроме того, сумма компенсаций в ходе режима увеличивается. Так, единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей, за частичную потерю имущества выплатят 75 тысяч рублей, а родственникам погибших — 1,5 миллиона рублей. При этом за лёгкие травмы полагается выплата в 300 тысяч рублей, а за средние и тяжёлые — 600 тысяч рублей.