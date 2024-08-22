Аномальная жара и сильный ветер: белгородцев ожидает неблагоприятный прогноз

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Белгородские синоптики предупреждают жителей об аномально высоких температурах. В пятницу, 23 августа, ожидается сильная жара до +35 °С, а порывы ветра будут достигать 18 м/с. Но это лишь часть неблагоприятного прогноза.
Метеорологи обещают переменную облачность. Ночью осадков не ожидается, а днём в некоторых районах могут пройти небольшие кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра составит 8–13 м/с, при грозах порывы усилятся до 15–18 м/c.
Ночная температура в области будет колебаться в пределах +16…+21 °С, дневная — от +30 °С до +35 °С. Воздух в Белгороде ночью прогреется до +19…+21 °С, а днём — до +32…+34 °С.