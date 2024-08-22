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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Жара задержится в Белгородской области, но её могут разбавить дожди и сильный ветер

Аномальная жара и сильный ветер: белгородцев ожидает неблагоприятный прогноз

22 августа 2024, 13:36
Фото: Изображение Midjourney
Жара задержится в Белгородской области, но её могут разбавить дожди и сильный ветер

Штормовое предупреждение вновь объявили в Белгородской области

Погода в последние дни по-настоящему сводит с ума. Региональное управление МЧС предупреждает об аномально высоких температурах и одновременно с этим передаёт сообщение о грозах и дождях. К чему нужно готовиться белгородцам завтра?
Сюжет
МЧС

Белгородские синоптики предупреждают жителей об аномально высоких температурах. В пятницу, 23 августа, ожидается сильная жара до +35 °С, а порывы ветра будут достигать 18 м/с. Но это лишь часть неблагоприятного прогноза.

Метеорологи обещают переменную облачность. Ночью осадков не ожидается, а днём в некоторых районах могут пройти небольшие кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра составит 8–13 м/с, при грозах порывы усилятся до 15–18 м/c.

Ночная температура в области будет колебаться в пределах +16…+21 °С, дневная — от +30 °С до +35 °С. Воздух в Белгороде ночью прогреется до +19…+21 °С, а днём — до +32…+34 °С.

Жара — не главная проблема белгородцев: завтра погода неприятно удивит
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