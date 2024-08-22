Аномальная жара и сильный ветер: белгородцев ожидает неблагоприятный прогноз

Штормовое предупреждение вновь объявили в Белгородской области

Погода в последние дни по-настоящему сводит с ума. Региональное управление МЧС предупреждает об аномально высоких температурах и одновременно с этим передаёт сообщение о грозах и дождях. К чему нужно готовиться белгородцам завтра?