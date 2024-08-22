Алабуга Политех — провинциальный проект, меняющий представление о будущем образования

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Владимир Путин после знакомства с проектом рекомендовал масштабировать его на другие регионы, пишет «РосБалт».
Несмотря на то что учебный центр расположен возле небольшого городка Елабуга, он ничем не уступает белгородским, петербургским и даже московским колледжам. Войти сюда можно только через Face ID (технология распознавания лица), охрана строгая, интерьер современный, персонал отзывчивый.
Руководитель «Алабуга Политех» Эдуард Яушев акцентировал внимание на плотном графике обучения. Он рассказал, что таким образом студенты учатся эффективно использовать собственное время. На первый взгляд, у них этого времени нет. Но даже при таком плотном графике можно всё успеть, главное — личная организованность.
Сначала, по словам Яушева, молодым людям довольно тяжело. Однако постепенно они втягиваются, учатся ценить собственное время и время окружающих. И вот уже они так выстраивают свой день, что справляются со всеми запланированными задачами.
«Алабуга Политех» удивляет высокой технологичностью, а также тем, как используются высокотехнологичные компоненты. Например, роботы, которые могут собирать автомобили, просто забивают гвозди в поддоны из дерева.
Производственно-технологический комплекс так и называется «Робоподдоны», и создан он для обучения студентов. Кому-то это может показаться странным — современные технологии и банальные деревянные поддоны. Но дело в том, что учат здесь не только применению роботов, но и мышлению 21-го столетия. Дело в том, что обычно гвозди заколачивает рабочий, которому надо платить в месяц, допустим, 40 000 рублей, а здесь это делает робот — более дорогостоящее удовольствие, согласитесь? Однако, не столько важен производимый продукт, сколько важен специалист, способный управлять высокотехнологичным производством.
Выпускники «Алабуги» будут развивать экономику Российской Федерации в ближайшие десятилетия. Для этого они должны ориентироваться в технологиях, которые будут определять будущее мира. Это в том числе искусственный интеллект. Работе с нейросетями в центре начинают обучать уже после девятого класса. Вчерашние школьники сразу начинают работать с современным оборудованием. Побывав в «Алабуге», понимаешь, что это очень масштабные инвестиции в образование, в будущие кадры. А самое главное — это необходимые и оправданные затраты.
Эдуард Яушев оценил ситуацию с кадрами с точки зрения работодателей. По его словам, квалифицированных рабочих на рынке труда сегодня очень мало. Именно поэтому возникла идея профессионального образования в «Алабуга Политех».
Каждый поступивший студент сразу же трудоустраивается и начинает получать не только практику, но и свою первую официальную зарплату — 70 тысяч рублей.
Сообщается, что только в ОЭЗ «Алабуга» около 40 современных заводов, и работают на них свыше 17 000 человек. То есть потребность в квалифицированных кадрах действительно огромная. И подготовка их — это новая стратегия Правительства Российской Федерации.
Один из первых выпускников «Алабуга Политех» Руслан Трапезников, ему, кстати, 20 лет, уже возглавляет отдел в ОЭЗ «Алабуга». В беседе с журналистом он подчеркнул, что без этого обучения работал бы на какой-то должности, не требующей высокой квалификации. Не исключено, что был бы обычным курьером, сварщиком или кем-то ещё. По его словам, в его окружении есть такие примеры.
Напомним: президент России ранее говорил, что в нашей стране заводов больше, чем квалифицированных специалистов. Он поддержал идею дуального образования, разработанную в ОЭЗ «Алабуга». Также глава государства считает, что этот опыт необходимо распространять и на другие субъекты Российской Федерации.