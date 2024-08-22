Алабуга Политех — провинциальный проект, меняющий представление о будущем образования

Производственно-технологический комплекс так и называется «Робоподдоны», и создан он для обучения студентов. Кому-то это может показаться странным — современные технологии и банальные деревянные поддоны. Но дело в том, что учат здесь не только применению роботов, но и мышлению 21-го столетия. Дело в том, что обычно гвозди заколачивает рабочий, которому надо платить в месяц, допустим, 40 000 рублей, а здесь это делает робот — более дорогостоящее удовольствие, согласитесь? Однако, не столько важен производимый продукт, сколько важен специалист, способный управлять высокотехнологичным производством.