«Звонили ночью в слезах»: почему детей белгородцев выгнали из оплаченного ими купе?

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Белгородка попросила разобраться с вопросом проблемной покупки билетов на поезд для детей. По её словам, в июле они купили билеты до Москвы, а оттуда — до Нижнего Новгорода. Но в столице выяснилось, что билеты на второй поезд оказались куплены не на всех ребят.
«Дети в слезах звонили родителям и рассказывали об этом. Проводники сами нашли свободные места и разместили их. Естественно, мы, родители, обратились в управление образования. Сотрудники очень извинялись и говорили, что такого больше не повторится», — начала рассказ жительница.
Вчера, 20 августа, история всё же повторилась. Дети возвращались домой на поезде из Кирова до Москвы и уже разместились в своих купе, когда их выгнала проводница, сообщив, что у них нет билетов.
«Как получается, что управление образования уверяет, что билеты куплены, а дети 40 минут стоят в коридорах и возле туалета и ждут, что будет дальше? После всё же всех разместили, но это произошло после того, как родители начали звонить в приёмную губернатора. Лично со мной связался сотрудник управления образования и хамовато и с издёвкой сказал, что такое бывает часто и они не при чём. Крайних нет. Получается, что это обычная ситуация и всё в норме?» — возмутилась родительница.
Оказалось, что такая ситуация далеко не первая: подобное случилось и с другой группой детей, которая ехала из Россоши в Ростов-на-Дону — детям в ночи пришлось сидеть в вагоне-ресторане.
На эту историю отреагировала председатель совета регионального отделения «Движения первых» Алина Колотилова. По её словам, всё произошло из-за технического сбоя в РЖД.
«Из-за технического сбоя в РЖД посадка в поезд осуществлялась группами. Билеты распределены по всему поезду. Позднее каждому предоставили места в вагонах поезда. Часть ребят решила остаться вместе. Сейчас все дети распределены по автобусам и держат путь в лагерь. Сопровождающие и руководитель делегации на связи и готовы ответить на все вопросы», — отметила председатель.
В минобре региона каждую родительницу попросили оставить номера телефонов. Подробную информацию о произошедшем чиновники ведомства не предоставили.