«Звонили ночью в слезах»: почему детей белгородцев выгнали из оплаченного ими купе?

Белгородка попросила разобраться с вопросом проблемной покупки билетов на поезд для детей. По её словам, в июле они купили билеты до Москвы, а оттуда — до Нижнего Новгорода. Но в столице выяснилось, что билеты на второй поезд оказались куплены не на всех ребят.