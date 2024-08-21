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Родители юных белгородцев пожаловались на организацию поездок в лагеря

«Звонили ночью в слезах»: почему детей белгородцев выгнали из оплаченного ими купе?

21 августа 2024, 12:49
Фото: 1MI

Родители юных белгородцев пожаловались на организацию поездок в лагеря

Несколько групп детей, которых отправили на отдых в Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, столкнулись с техническим сбоем в работе РЖД: система показывала, будто у ребят не было мест в вагонах поездов. Проблему объяснили в региональном минобре и «Движении первых».
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Дети

Белгородка попросила разобраться с вопросом проблемной покупки билетов на поезд для детей. По её словам, в июле они купили билеты до Москвы, а оттуда — до Нижнего Новгорода. Но в столице выяснилось, что билеты на второй поезд оказались куплены не на всех ребят.

«Дети в слезах звонили родителям и рассказывали об этом. Проводники сами нашли свободные места и разместили их. Естественно, мы, родители, обратились в управление образования. Сотрудники очень извинялись и говорили, что такого больше не повторится», — начала рассказ жительница.

Вчера, 20 августа, история всё же повторилась. Дети возвращались домой на поезде из Кирова до Москвы и уже разместились в своих купе, когда их выгнала проводница, сообщив, что у них нет билетов.

«Как получается, что управление образования уверяет, что билеты куплены, а дети 40 минут стоят в коридорах и возле туалета и ждут, что будет дальше? После всё же всех разместили, но это произошло после того, как родители начали звонить в приёмную губернатора. Лично со мной связался сотрудник управления образования и хамовато и с издёвкой сказал, что такое бывает часто и они не при чём. Крайних нет. Получается, что это обычная ситуация и всё в норме?» — возмутилась родительница.

Оказалось, что такая ситуация далеко не первая: подобное случилось и с другой группой детей, которая ехала из Россоши в Ростов-на-Дону — детям в ночи пришлось сидеть в вагоне-ресторане.

На эту историю отреагировала председатель совета регионального отделения «Движения первых» Алина Колотилова. По её словам, всё произошло из-за технического сбоя в РЖД.

«Из-за технического сбоя в РЖД посадка в поезд осуществлялась группами. Билеты распределены по всему поезду. Позднее каждому предоставили места в вагонах поезда. Часть ребят решила остаться вместе. Сейчас все дети распределены по автобусам и держат путь в лагерь. Сопровождающие и руководитель делегации на связи и готовы ответить на все вопросы», — отметила председатель.

В минобре региона каждую родительницу попросили оставить номера телефонов. Подробную информацию о произошедшем чиновники ведомства не предоставили.

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