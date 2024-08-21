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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Температура воздуха завтра будет достигать +36 °С.

Жара — не главная проблема белгородцев: завтра погода неприятно удивит

21 августа 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney
Температура воздуха завтра будет достигать +36 °С.

Грозы, дожди и град вернутся в Белгородскую область

К шортам и сланцам придётся подобрать зонтик. Метеорологи предупреждают о сохранении экстремально высоких температур и переменчивой погоде с возможными грозами и градом. Белгородское управление МЧС сообщило, что в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.
Сюжет
Погода

Лето не торопится уступать дорогу осени. В последние дни августа в Белгородской области сохраняется очень жаркая погода.

Недавно региональное отделение МЧС России объявило штормовое предупреждение из-за экстремально высоких температур.

Завтра, 22 августа, тоже не стоит ожидать прохлады. Ночью температура воздуха составит +14…+19 °С, а днём столбик термометра поднимется до +31…+36 °С. Но это ещё не всё.

Согласно прогнозу синоптиков, на небе будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в некоторых районах возможен град.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 4–9 м/c ночью и 7–12 м/c днём. При грозах порывы ветра могут достигать 15–17 м/c.

На улицу лучше не выходить: синоптики предупреждают белгородцев о сильной жаре
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Гроза#Дождь#Новости Белгорода#Прогноз#Ветер#Белгород
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