Жара — не главная проблема белгородцев: завтра погода неприятно удивит

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Лето не торопится уступать дорогу осени. В последние дни августа в Белгородской области сохраняется очень жаркая погода.
Недавно региональное отделение МЧС России объявило штормовое предупреждение из-за экстремально высоких температур.
Завтра, 22 августа, тоже не стоит ожидать прохлады. Ночью температура воздуха составит +14…+19 °С, а днём столбик термометра поднимется до +31…+36 °С. Но это ещё не всё.
Согласно прогнозу синоптиков, на небе будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в некоторых районах возможен град.
Ветер будет дуть с востока со скоростью 4–9 м/c ночью и 7–12 м/c днём. При грозах порывы ветра могут достигать 15–17 м/c.