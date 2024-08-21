Ученые нашли способ строительства городов для защиты от наводнений

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Как пишет newkhakasiya.online, соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Communications и позволит создать новый подход к моделированию наводнений. По мнению ученых, полученные ими результаты будут полезны в анализе колебаний риска наводнений в разных населенных пунктах.
Специалисты разработали новую модель, которая поможет градостроителям более эффективно оценивать риски наводнений, вызванные изменениями в застройке. В своей работе они использовали подходы физиков, исследующих сложные системы, такие как неупорядоченные твердые тела и сложные жидкости, чтобы определить общие принципы, объясняющие различия в уровне опасности наводнений от города к городу.
Созданная аналитическая модель позволяет прогнозировать уровень опасности наводнений в любой точке мира в масштабах квартала. Она показывает связь между формой городов, экстремальными осадками и ущербом от наводнений.
С учетом глобальных климатических изменений жители городов будут чаще страдать от наводнений. Очень важно, чтобы население было готово к этому и имело необходимые средства защиты.
Ученые не предлагают перестраивать города, однако считают, что результаты их исследования можно использовать при обучении будущих инженеров-строителей. Это даст возможность новому поколению предвидеть потенциальное влияние застройки на опасность наводнений.