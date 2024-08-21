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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Ученые нашли способ строительства городов для защиты от наводнений

Ученые нашли способ строительства городов для защиты от наводнений

21 августа 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
Ученые провели исследование и выяснили, что на устойчивость городов перед наводнением влияет дизайн улиц и расположение зданий.

Как пишет newkhakasiya.online, соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Communications и позволит создать новый подход к моделированию наводнений. По мнению ученых, полученные ими результаты будут полезны в анализе колебаний риска наводнений в разных населенных пунктах.

Специалисты разработали новую модель, которая поможет градостроителям более эффективно оценивать риски наводнений, вызванные изменениями в застройке. В своей работе они использовали подходы физиков, исследующих сложные системы, такие как неупорядоченные твердые тела и сложные жидкости, чтобы определить общие принципы, объясняющие различия в уровне опасности наводнений от города к городу.

Созданная аналитическая модель позволяет прогнозировать уровень опасности наводнений в любой точке мира в масштабах квартала. Она показывает связь между формой городов, экстремальными осадками и ущербом от наводнений.

С учетом глобальных климатических изменений жители городов будут чаще страдать от наводнений. Очень важно, чтобы население было готово к этому и имело необходимые средства защиты.

Ученые не предлагают перестраивать города, однако считают, что результаты их исследования можно использовать при обучении будущих инженеров-строителей. Это даст возможность новому поколению предвидеть потенциальное влияние застройки на опасность наводнений.

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