Ученые нашли способ строительства городов для защиты от наводнений

Специалисты разработали новую модель, которая поможет градостроителям более эффективно оценивать риски наводнений, вызванные изменениями в застройке. В своей работе они использовали подходы физиков, исследующих сложные системы, такие как неупорядоченные твердые тела и сложные жидкости, чтобы определить общие принципы, объясняющие различия в уровне опасности наводнений от города к городу.