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Белгородец заметил нарушения ГОСТов на дороге

Тут не место елям: в белгородском Строителе не обеспечивают видимость для водителей

21 августа 2024, 07:20
Фото: 1MI

Белгородец заметил нарушения ГОСТов на дороге

Читатель Бел.Ру обратил внимание на нарушения ГОСТов в Строителе. В администрации пообещали исправить ошибку в 2025 году.
Сюжет
Дороги

Проблемная улица 5 Августа находится в Строителе Яковлевского горокруга Белгородской области. По словам нашего читателя, тут не соблюдают ГОСТ, который регулирует треугольник видимости перед пешеходными переходами и перекрёстками.

«ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в пункте 7 подразумевает, что в треугольнике видимости запрещено устраивать земляные валы, высаживать деревья и кустарники, устанавливать сооружения высотой больше 0,5 метра.

Но на улице 5 Августа в Строителе высаживают в треугольник видимости целые деревья. Таких мест по улице множество.

Читатель рассказал, что на его обращение о проблеме в администрации ответили, что работы запланированы только на 2025 год. При этом в распоряжении правительства Российской Федерации п. п 7.3 ГОСТ Р 50597-2017 говорится: «Срок устранения причин, повлёкших ухудшение видимости для всех категорий дорог и групп улиц, должен составлять не более двух суток».

Фото: bel.ru
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#Алёна Мальцева#Город#Белгородская область#Нарушение#Дороги#Строитель#Дорожное движение#Деревья#Гост#Белгород
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