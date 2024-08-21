Тут не место елям: в белгородском Строителе не обеспечивают видимость для водителей

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Проблемная улица 5 Августа находится в Строителе Яковлевского горокруга Белгородской области. По словам нашего читателя, тут не соблюдают ГОСТ, который регулирует треугольник видимости перед пешеходными переходами и перекрёстками.
«ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в пункте 7 подразумевает, что в треугольнике видимости запрещено устраивать земляные валы, высаживать деревья и кустарники, устанавливать сооружения высотой больше 0,5 метра.
Но на улице 5 Августа в Строителе высаживают в треугольник видимости целые деревья. Таких мест по улице множество.
Читатель рассказал, что на его обращение о проблеме в администрации ответили, что работы запланированы только на 2025 год. При этом в распоряжении правительства Российской Федерации п. п 7.3 ГОСТ Р 50597-2017 говорится: «Срок устранения причин, повлёкших ухудшение видимости для всех категорий дорог и групп улиц, должен составлять не более двух суток».