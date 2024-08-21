Тут не место елям: в белгородском Строителе не обеспечивают видимость для водителей

Читатель рассказал, что на его обращение о проблеме в администрации ответили, что работы запланированы только на 2025 год. При этом в распоряжении правительства Российской Федерации п. п 7.3 ГОСТ Р 50597-2017 говорится: «Срок устранения причин, повлёкших ухудшение видимости для всех категорий дорог и групп улиц, должен составлять не более двух суток».