Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде

Добавим, что квартиру можно приобрести по льготной семейной ипотеке по ставке от 5,99% на весь срок кредитования, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Кроме этого, застройщик помогает получить одобрение ипотеки от ведущих банков. В том числе вам помогут одобрить ипотеку по двум документам, без подтверждения доходов.