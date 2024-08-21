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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде

Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде

21 августа 2024, 14:23
Фото: «Специализированный застройщик „Основа“»
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Весенний квартал «Сирень» расположен в динамично развивающемся микрорайоне Новая жизнь Белгорода с развитой инфраструктурой, обеспечивающей комфортное проживание.
Сюжет
Ипотека

Купив жильё в нововозводимом «весеннем» квартале, можно избавиться от необходимости вкладывать деньги в дорогостоящий ремонт. Ведь квартиры в ЖК до конца сентября можно приобрести с первоклассной чистовой отделкой по принципу «всё включено».

Это элегантные напольные покрытия из высококачественного ламината в комнатах и коридоре и плитки в санузле. Современные обои на флизелиновой основе под покраску.

Эргономичные натяжные потолки с установкой точечного освещения, обеспечивающие безупречный внешний вид и изоляцию.Полностью оборудованная ванная комната с отделкой и сантехникой.

Современная кухня со стильными фасадами и встроенной электрической бытовой техникой, готовой к использованию. В комплектацию входят кухонный гарнитур, варочная панель, духовой шкаф, мойка из нержавеющей стали, смеситель и вытяжка.

Что касается остальных конструктивных элементов, в квартире установлена металлическая наружная дверь с повышенной прочностью, стены выполнены из газобетона, что обеспечивает теплоизоляцию и звуконепроницаемость.

Фото: «Специализированный застройщик „Основа“»

Квартиры оснащены электрическим кабелем, установлены электросчётчик, розетки и выключатели, приборы учёта и счётчики контроля расхода тепла, биметаллические радиаторы.

Для создания особого микроклимата в квартирах оборудованы стеклопакеты ПВХ с двумя камерами, обеспечивающие энергоэффективность и звукоизоляцию. Комплектация включает отливы, подоконники и оштукатуренные откосы.

При этом купить квартиру можно также в классическом варианте с ремонтом или с предчистовой отделкой (Whitebox).

Выбирая квартиру в весеннем квартале «Сирень», клиент получает не только роскошное жильё, но и экономит значительные средства и время на ремонте.

Стоит отметить, что «Специализированный застройщик „Основа“», который возводит жилой комплекс, предлагает выгодные условия приобретения, позволяя осуществить мечту о комфортной и стильной квартире.

Застройщик предоставляет дисконт на процентную ставку до -11,5% от базовой ставки банка. При этом первоначальный взнос составляет от 30%, а ставка — от 8,3%. Данные условия работают в ПАО «Сбербанк» и ВТБ. Ставка по субсидированию ипотеки в других банках может меняться.

Добавим, что квартиру можно приобрести по льготной семейной ипотеке по ставке от 5,99% на весь срок кредитования, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Кроме этого, застройщик помогает получить одобрение ипотеки от ведущих банков. В том числе вам помогут одобрить ипотеку по двум документам, без подтверждения доходов.

Срок сдачи «Сирени» — второй квартал 2025 года. Телефон отдела продаж: +7 (4722) 99-75-75. Онлайн-заявка.

#Кристина Семенчук#Ипотека#Электричество#Недвижимость#Инфраструктура#Энергоэффективность#Освещение#Белгород#Жилой комплекс#Кухня#Сантехника#Теплоизоляция#Отделка
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