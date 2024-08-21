Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Купив жильё в нововозводимом «весеннем» квартале, можно избавиться от необходимости вкладывать деньги в дорогостоящий ремонт. Ведь квартиры в ЖК до конца сентября можно приобрести с первоклассной чистовой отделкой по принципу «всё включено».
Это элегантные напольные покрытия из высококачественного ламината в комнатах и коридоре и плитки в санузле. Современные обои на флизелиновой основе под покраску.
Эргономичные натяжные потолки с установкой точечного освещения, обеспечивающие безупречный внешний вид и изоляцию.Полностью оборудованная ванная комната с отделкой и сантехникой.
Современная кухня со стильными фасадами и встроенной электрической бытовой техникой, готовой к использованию. В комплектацию входят кухонный гарнитур, варочная панель, духовой шкаф, мойка из нержавеющей стали, смеситель и вытяжка.
Что касается остальных конструктивных элементов, в квартире установлена металлическая наружная дверь с повышенной прочностью, стены выполнены из газобетона, что обеспечивает теплоизоляцию и звуконепроницаемость.
Квартиры оснащены электрическим кабелем, установлены электросчётчик, розетки и выключатели, приборы учёта и счётчики контроля расхода тепла, биметаллические радиаторы.
Для создания особого микроклимата в квартирах оборудованы стеклопакеты ПВХ с двумя камерами, обеспечивающие энергоэффективность и звукоизоляцию. Комплектация включает отливы, подоконники и оштукатуренные откосы.
При этом купить квартиру можно также в классическом варианте с ремонтом или с предчистовой отделкой (Whitebox).
Выбирая квартиру в весеннем квартале «Сирень», клиент получает не только роскошное жильё, но и экономит значительные средства и время на ремонте.
Стоит отметить, что «Специализированный застройщик „Основа“», который возводит жилой комплекс, предлагает выгодные условия приобретения, позволяя осуществить мечту о комфортной и стильной квартире.
Застройщик предоставляет дисконт на процентную ставку до -11,5% от базовой ставки банка. При этом первоначальный взнос составляет от 30%, а ставка — от 8,3%. Данные условия работают в ПАО «Сбербанк» и ВТБ. Ставка по субсидированию ипотеки в других банках может меняться.
Добавим, что квартиру можно приобрести по льготной семейной ипотеке по ставке от 5,99% на весь срок кредитования, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Кроме этого, застройщик помогает получить одобрение ипотеки от ведущих банков. В том числе вам помогут одобрить ипотеку по двум документам, без подтверждения доходов.
Срок сдачи «Сирени» — второй квартал 2025 года. Телефон отдела продаж: +7 (4722) 99-75-75. Онлайн-заявка.