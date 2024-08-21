Реестр белгородских чиновников, уволенных из-за утраты доверия, может увеличиться

Она скрывала тот факт, что на счёт её супруга поступали значительные суммы денег. Поскольку ранее эта сотрудница уволилась по собственному желанию, прокуратура решила подать иск в суд с требованием изменить формулировку её увольнения на «в связи с утратой доверия».