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Экс-сотруднице белгородского УФНС через суд изменили формулировку увольнения

Реестр белгородских чиновников, уволенных из-за утраты доверия, может увеличиться

21 августа 2024, 14:19
Фото: 1MI

Экс-сотруднице белгородского УФНС через суд изменили формулировку увольнения

Бывшая государственная служащая предоставляла недостоверную информацию о доходах своего мужа. Ему на счёт поступали значительные суммы, но сведения об этом скрывались. Прокуратура подала иск с требованием изменить формулировку увольнения экс-чиновницы на «в связи с утратой доверия».
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Налоги

С 2020 по 2022 год в Белгороде одна из государственных служащих регионального УФНС предоставляла недостоверную информацию о своих доходах, имуществе и имущественных обязательствах.

Она скрывала тот факт, что на счёт её супруга поступали значительные суммы денег. Поскольку ранее эта сотрудница уволилась по собственному желанию, прокуратура решила подать иск в суд с требованием изменить формулировку её увольнения на «в связи с утратой доверия».

Теперь сведения об этой сотруднице будут включены в специальный реестр лиц, уволенных по этой причине. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Однако решение суда ещё не вступило в законную силу.

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