Реестр белгородских чиновников, уволенных из-за утраты доверия, может увеличиться

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
С 2020 по 2022 год в Белгороде одна из государственных служащих регионального УФНС предоставляла недостоверную информацию о своих доходах, имуществе и имущественных обязательствах.
Она скрывала тот факт, что на счёт её супруга поступали значительные суммы денег. Поскольку ранее эта сотрудница уволилась по собственному желанию, прокуратура решила подать иск в суд с требованием изменить формулировку её увольнения на «в связи с утратой доверия».
Теперь сведения об этой сотруднице будут включены в специальный реестр лиц, уволенных по этой причине. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Однако решение суда ещё не вступило в законную силу.