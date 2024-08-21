Разоблачение мошеннической схемы: гранты для фермеров превратились в «золотую жилу»

Схема, разработанная Селезнёвой (ФИО изменено), опиралась на региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», который предусматривает выделение грантов для развития сельского хозяйства. В мае 2022 года юридическое лицо (руководитель крестьянско-фермерского хозяйства) заключило договор с одной из строительных фирм области на строительство теплицы площадью более 4000 кв. м. и стоимостью 18 млн рублей. Уже к осени 2022 года теплица была построена на 85%. Вот только оплата работ не состоялась ни на 85, ни на 50, ни даже на 10%. А всё потому, что у Селезнёвой на эти деньги были свои планы и продуманная мошенническая схема, по которой она решила получить грант для покрытия расходов на строительство.