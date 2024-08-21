Разоблачение мошеннической схемы: гранты для фермеров превратились в «золотую жилу»

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
В центре внимания оказались два основных фигуранта — жители региона, оба директора обществ с ограниченной ответственностью в аграрном секторе экономики.
Схема, разработанная Селезнёвой (ФИО изменено), опиралась на региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», который предусматривает выделение грантов для развития сельского хозяйства. В мае 2022 года юридическое лицо (руководитель крестьянско-фермерского хозяйства) заключило договор с одной из строительных фирм области на строительство теплицы площадью более 4000 кв. м. и стоимостью 18 млн рублей. Уже к осени 2022 года теплица была построена на 85%. Вот только оплата работ не состоялась ни на 85, ни на 50, ни даже на 10%. А всё потому, что у Селезнёвой на эти деньги были свои планы и продуманная мошенническая схема, по которой она решила получить грант для покрытия расходов на строительство.
Но в схеме не хватало героев. Тогда предприимчивый аграрий решила склонить генерального директора строительной фирмы к подделке документов. Целью было представить теплицу не как объект капитального строительства, а как объект некапитального, что позволяло бы получить грант. Однако, понимая, чем он рискует, мужчина отказался.
Была бы схема — действующие лица найдутся. Со вторым «героем» предпринимательнице повезло, тот оказался более благосклонен к деньгам и согласился. Вместе они заключили фиктивный договор на строительство теплицы и подделали финансовые документы, завысив сумму затрат до 27 млн рублей. В сентябре 2023 года КФХ получило 50% от этой суммы, что составило 13,5 млн рублей, в качестве гранта. Деньги таким образом были похищены выше обозначенными товарищами.
В настоящее время против обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», проводится расследование, целью которого является выявление всех участников мошеннической схемы и возмещение ущерба, нанесённого государственному бюджету. В результате действий мошенников государство потеряло значительные средства, которые могли быть направлены на развитие сельского хозяйства.
Правоохранительные органы продолжают работать и выявлять похожие случаи, где руководители фермерских хозяйств мошенническим способом пытаются выводить бюджетные деньги в особо крупных размерах и использовать их не по назначению. И данный случай с незаконным выводом грантов в Белгородской области является серьёзным предостережением о необходимости реформирования системы поддержки фермеров. Важно ввести более строгий контроль за расходованием бюджетных средств, усилить прозрачность процесса распределения грантов и внедрить механизмы предупреждения мошенничества. Только так можно обеспечить эффективное использование финансовой поддержки для реального развития сельского хозяйства и увеличения производства сельскохозяйственной продукции.