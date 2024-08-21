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От обстрелов в приграничье страдают не только люди, но и брошенные домашние животные

Под обстрел в Белгородской области попал дом с мини-приютом для 30 кошек

21 августа 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney
От обстрелов в приграничье страдают не только люди, но и брошенные домашние животные

Волонтёры рассказали, как спасали животных из обстреливаемых Курска и Белгорода

Из-за неспокойной оперативной обстановки многие жители Курской и Белгородской областей покинули свои дома. Некоторые не смогли взять с собой питомцев, из-за чего те вынуждены были остаться под обстрелами в одиночестве. Журналисты «Известий» выяснили, как волонтёры спасают из-под огня животных.

Как помогли животным из Белгорода?

Животных из Курской и Белгородской областей принимают в различных российских городах на передержку. Например, пензенский фонд «Рука помощи бездомным животным» помог в эвакуации шести собак и около 30 кошек из Белгорода.

«Мы согласились вывезти шесть собак. Но пока мы искали машину, в ночь с 13 на 14 августа произошёл обстрел жилого дома, в котором сердобольная женщина Ольга содержала мини-приют с 30 кошками. Она отказывалась уходить из-под обстрелов без кошек, не хотела покидать питомцев, даже когда стало совсем опасно. Не можем равнодушно смотреть на это. Мы нашли машину, которая за крупную сумму согласилась привезти их к нам, ехать под обстрелами многие боялись», — объяснила сотрудница фонда Дарья Малышева.

Девушку поразила слаженность белгородцев: все жильцы обстрелянного дома помогали эвакуировать животных. Кто-то принёс переноски и клетки, а другие помогали загружать животных в транспорт. Всего кошки ехали в безопасное место на протяжении 20 часов.

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А что насчёт Курска?

Про животных Курской области фонды тоже не забыли. Так, небольшое подворье из Ленинградской области разместило у себя поросят, которых курской семье пришлось оставить — те из-за спешной эвакуации не успели даже взять с собой личные вещи.

Пришлось помочь с передержкой и курскому приюту «Право жить», который оказался под сильными обстрелами ВСУ. Когда в нём находилось около 300 кошек и собак, куряне просили принять новых животных. Тогда организаторы приюта решили отправить питомцев в безопасное место: для их перемещения в Москву и Санкт-Петербург наняли машины. Обошлось всё в 120 тысяч рублей.

Но и на этом ещё не всё: на улицах региона продолжают бегать брошенные животные. О найденных питомцах неравнодушные люди часто сообщают в социальных сетях.

«Подобрали собачку, бежала ночью по трассе Рыльск — Курск, где были обстрелы. Очень добрая, ласковая, видно, что домашняя, в машине ехала спокойно, ведёт себя хорошо, не гавкает. Нет возможности оставить у себя. Живёт в коридоре подъезда уже четыре дня. Кормим, выгуливаем», — гласит одна из таких публикаций.
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