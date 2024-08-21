Под обстрел в Белгородской области попал дом с мини-приютом для 30 кошек

Пришлось помочь с передержкой и курскому приюту «Право жить», который оказался под сильными обстрелами ВСУ. Когда в нём находилось около 300 кошек и собак, куряне просили принять новых животных. Тогда организаторы приюта решили отправить питомцев в безопасное место: для их перемещения в Москву и Санкт-Петербург наняли машины. Обошлось всё в 120 тысяч рублей.