Под Белгородом останавливают поезда из-за взрывчатки и наступают ВСУ? Новые слухи

Помимо слухов о скоплении вражеской силы на границе с Украиной, жители села Грушевка Волоконовского района взволнованы слухами о предстоящей эвакуации населения. Однако, по словам главы муниципалитета Сергея Бикетова, переживать не о чем: в эвакуации пока нет необходимости, однако на всякий случай администрация собирает информацию о местных жителях.