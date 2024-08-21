Один в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших от атак белгородцев

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
За последние сутки в Белгородской области ранены шесть мирных жителей. Один из них получил тяжёлые ранения и сейчас находится в реанимации. Врачи приняли решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Четыре человека пострадали в результате атак дронов на посёлок Октябрьский. Ещё один человек получил ранения при обстреле села Ясные Зори. Шестой мужчина пострадал в Тишанке Волоконовского района. Он ранен после атак дронов-камикадзе.