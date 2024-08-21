Один в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших от атак белгородцев

Шесть человек ранены за сутки от атак ВСУ в Белгородской области

Весь день вчера в сводках появлялись новости о раненых. Всего за сутки пострадали шесть мирных жителей. Большинство получили ранения при атаках дронов на посёлок Октябрьский. Один из пострадавших находится в в тяжёлом состоянии, врачи направили его в реанимацию.