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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Шесть мирных жителей пострадали в Белгородской области, один из них — в реанимации

Один в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших от атак белгородцев

21 августа 2024, 06:26
Фото: 1MI
Шесть мирных жителей пострадали в Белгородской области, один из них — в реанимации

Шесть человек ранены за сутки от атак ВСУ в Белгородской области

Весь день вчера в сводках появлялись новости о раненых. Всего за сутки пострадали шесть мирных жителей. Большинство получили ранения при атаках дронов на посёлок Октябрьский. Один из пострадавших находится в в тяжёлом состоянии, врачи направили его в реанимацию.
Сюжет
Обстрел

За последние сутки в Белгородской области ранены шесть мирных жителей. Один из них получил тяжёлые ранения и сейчас находится в реанимации. Врачи приняли решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Четыре человека пострадали в результате атак дронов на посёлок Октябрьский. Ещё один человек получил ранения при обстреле села Ясные Зори. Шестой мужчина пострадал в Тишанке Волоконовского района. Он ранен после атак дронов-камикадзе.

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