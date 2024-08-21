На Новом мосту в Белгороде могут появиться велодорожка и «выделенка»?

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
На сайте государственных закупок появился контракт на 3,5 млн рублей на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт мостовых сооружений и путепроводов через реку Везёлка по улице Николая Чумичова».
В 2020 году такую работу уже выполняло ООО «ГИПРОДОР». Согласно данным в документах закупки, его работы необходимо будет откорректировать, провести геодезические, геологические, гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, а также обследование существующих конструкций.
Выбранный по итогам электронного аукциона исполнитель должен будет подготовить полную документацию к проведению ремонтных работ.
В документах при этом говорится об обустройстве выделенной полосы для общественного транспорта при движении на подъём, а также велодорожки. При капитальном ремонте должны заменить полотно, пролётные строения, опорные части, смотровые и эксплуатационные обустройства, коммуникации, сейсмические обустройства, подмостовое пространство, лестничные сходы и другое.