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В Белгороде готовят документацию для ремонта моста

На Новом мосту в Белгороде могут появиться велодорожка и «выделенка»?

21 августа 2024, 08:06
Фото: 1MI

В Белгороде готовят документацию для ремонта моста

Для капитального ремонта путепровода над Везёлкой к улице Николая Чумичова в Белгороде переделают документацию. Ранее такие работы уже выполняли в 2020 году, но сейчас решили переделать.

На сайте государственных закупок появился контракт на 3,5 млн рублей на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт мостовых сооружений и путепроводов через реку Везёлка по улице Николая Чумичова».

В 2020 году такую работу уже выполняло ООО «ГИПРОДОР». Согласно данным в документах закупки, его работы необходимо будет откорректировать, провести геодезические, геологические, гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, а также обследование существующих конструкций.

Выбранный по итогам электронного аукциона исполнитель должен будет подготовить полную документацию к проведению ремонтных работ.

В документах при этом говорится об обустройстве выделенной полосы для общественного транспорта при движении на подъём, а также велодорожки. При капитальном ремонте должны заменить полотно, пролётные строения, опорные части, смотровые и эксплуатационные обустройства, коммуникации, сейсмические обустройства, подмостовое пространство, лестничные сходы и другое.

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#Алёна Мальцева#Город#Ремонт#Мост#Новости Белгорода#Новый мост#Белгород
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