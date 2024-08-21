На Новом мосту в Белгороде могут появиться велодорожка и «выделенка»?

В документах при этом говорится об обустройстве выделенной полосы для общественного транспорта при движении на подъём, а также велодорожки. При капитальном ремонте должны заменить полотно, пролётные строения, опорные части, смотровые и эксплуатационные обустройства, коммуникации, сейсмические обустройства, подмостовое пространство, лестничные сходы и другое.