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Posted 21 августа, 10:32

Published 21 августа, 10:32

Modified 21 августа, 10:34

Updated 21 августа, 10:34

Мирный житель пострадал после атаки ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель ранен после сброса взрывного устройства в белгородском приграничье

21 августа 2024, 10:32
Фото: 1MI. Мирный житель пострадал после атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Атакам подверглись Волоконовский и Белгородский районы, Грайворонский горокруг. В результате нескольких ударов произошли пожары. Повреждены дома, транспорт, сельхозпредприятие.

Четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Есть раненый и разрушения.

Мирный житель пострадал в Тишанке Волоконовского района. Он получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения рук. Произошло это после того, как с беспилотника сбросили взрывное устройство.

В селе разрушения есть в двух частных домах: в обоих выбиты окна, в одном из них вдобавок повреждена газовая труба. Кроме того, загорелись машины, находившиеся возле дома и во дворе — «Газель» и УАЗ.

Два села подверглись атакам в Белгородском районе. В Салтыково после прилёта произошёл пожар на территории сельхозпредприятия: загорелась кровля одного из корпусов. В Малиновке после атак дронов повреждён соцобъект.

Кроме того, после прилёта повреждён нежилой дом в Безымено в Грайворонском горокруге.

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