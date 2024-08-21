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Posted 21 августа, 16:03

Published 21 августа, 16:03

Modified 21 августа, 16:10

Updated 21 августа, 16:10

ДТП, фото тематическое

Краснодарскую компанию обязали выплатить семье из Белгорода 1,2 млн за ДТП

21 августа 2024, 16:03
Фото: 1MI. ДТП, фото тематическое
Сюжет
ДТП
Суд решил, что компенсация семье положена из-за полученных в результате аварии травм. Тогда же пострадал и годовалый ребёнок. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в июле 2023 года. Тогда водитель грузового самосвала ООО «Краснодар-авто» нарушил ПДД и столкнулся с легковым автомобилем, который ехал впереди. Им управлял житель Белгорода.

В результате происшествия пассажиры легкового автомобиля, включая годовалого ребёнка, получили травмы разной степени тяжести.

Белгородский прокурор заявил, что выплату компенсации морального вреда нужно требовать с коммерческой организации, которая наняла водителя, допустившего аварию, в пользу белгородцев. Суд взыскал с юридического лица 1,2 млн рублей.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#ДТП#Прокуратура#Суд#Компенсация#Краснодарский край#Белгород
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