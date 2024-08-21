Камчатский госуниверситет стал членом консорциума РЭО

Меморандум о присоединении университета к консорциуму подписала исполняющая обязанности ректора КамГУ Ольга Ребковец. Она подчеркнула, что вуз стремится максимально способствовать социально-экономическому развитию региона, и поэтому участие в консорциуме имеет большое значение. Ребковец добавила, что КамГУ уже занимается исследованиями и разработкой технологий, направленных на развитие ключевых сфер экономики региона и сохранение его уникальной природы, а также готовит экспертов для ЭЗЦ и популяризаторов экологической осознанности и культуры потребления среди жителей и гостей Камчатки.