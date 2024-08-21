Камчатский госуниверситет стал членом консорциума РЭО

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Соответствующее соглашение между вузом и Российским экологическим оператором (РЭО) было подписано на форуме «Экосистема. Заповедный край» 21 августа.
Университет стал 45-м членом консорциума. Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что присоединение вуза имеет важное значение для развития системы обращения с отходами на Дальнем Востоке. Он отметил, что теперь совместно с камчатскими коллегами начнется подготовка специалистов в области устойчивого развития и ЭЗЦ, пишет 56orb.ru.
Меморандум о присоединении университета к консорциуму подписала исполняющая обязанности ректора КамГУ Ольга Ребковец. Она подчеркнула, что вуз стремится максимально способствовать социально-экономическому развитию региона, и поэтому участие в консорциуме имеет большое значение. Ребковец добавила, что КамГУ уже занимается исследованиями и разработкой технологий, направленных на развитие ключевых сфер экономики региона и сохранение его уникальной природы, а также готовит экспертов для ЭЗЦ и популяризаторов экологической осознанности и культуры потребления среди жителей и гостей Камчатки.
Ребковец выразила уверенность в том, что участие в консорциуме позволит университету усилить эту работу и станет началом важных проектов как для региона, так и для всей страны.
Напомним, что РЭО основал консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В его состав вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.