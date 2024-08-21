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Камчатский госуниверситет стал членом консорциума РЭО

Камчатский госуниверситет стал членом консорциума РЭО

21 августа 2024, 14:47
Фото: 1MI
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга вступил в консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ).

Соответствующее соглашение между вузом и Российским экологическим оператором (РЭО) было подписано на форуме «Экосистема. Заповедный край» 21 августа.

Университет стал 45-м членом консорциума. Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что присоединение вуза имеет важное значение для развития системы обращения с отходами на Дальнем Востоке. Он отметил, что теперь совместно с камчатскими коллегами начнется подготовка специалистов в области устойчивого развития и ЭЗЦ, пишет 56orb.ru.

Меморандум о присоединении университета к консорциуму подписала исполняющая обязанности ректора КамГУ Ольга Ребковец. Она подчеркнула, что вуз стремится максимально способствовать социально-экономическому развитию региона, и поэтому участие в консорциуме имеет большое значение. Ребковец добавила, что КамГУ уже занимается исследованиями и разработкой технологий, направленных на развитие ключевых сфер экономики региона и сохранение его уникальной природы, а также готовит экспертов для ЭЗЦ и популяризаторов экологической осознанности и культуры потребления среди жителей и гостей Камчатки.

Ребковец выразила уверенность в том, что участие в консорциуме позволит университету усилить эту работу и станет началом важных проектов как для региона, так и для всей страны.

Напомним, что РЭО основал консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В его состав вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

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