Геймер сделал дома танк для полного погружения в World of Tanks: видео

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Пользователь из Китая полностью погрузился в мир World of Tanks — даже свой никнейм сделал на основе известного русского ругательства.
Сначала он создал устройство, которое стреляет бутылками с газировкой, а теперь дополнил его корпусом, напоминающим танк, с встроенными экранами.
Теперь участники команды могут почувствовать себя как настоящие члены экипажа танка, хотя в реальном танке так просторно не бывает. Играть в таких условиях, конечно, будет не очень удобно, зато парень стал популярным в социальных сетях.