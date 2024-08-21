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Геймер сделал дома танк для полного погружения в World of Tanks: видео

Геймер сделал дома танк для полного погружения в World of Tanks: видео

21 августа 2024, 16:16
Фото: кадр из видео в соцсети
Фанат из Китая собрал дома танк, чтобы играть в World of Tanks с друзьями в атмосферной обстановке. Как это выглядит, рассказывает «Новая Хакасия».

Пользователь из Китая полностью погрузился в мир World of Tanks — даже свой никнейм сделал на основе известного русского ругательства.

Сначала он создал устройство, которое стреляет бутылками с газировкой, а теперь дополнил его корпусом, напоминающим танк, с встроенными экранами.

Теперь участники команды могут почувствовать себя как настоящие члены экипажа танка, хотя в реальном танке так просторно не бывает. Играть в таких условиях, конечно, будет не очень удобно, зато парень стал популярным в социальных сетях.

Полноразмерная имитация танка, которую сделал своими руками игрок в World of Tanks
Видео: соцсети
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#Видео#Общество#Танк#Геймер
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