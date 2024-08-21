Директриса белгородского учреждения культуры получала зарплату за «мёртвых душ»

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Сотрудники ФСБ установили причастность руководительницы одного из учреждений культуры в Белгородской области к коррупционной схеме.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что она фиктивно оформляла на работу людей и забирала их зарплату себе. Это нанесло крупный ущерб городскому бюджету.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ей грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.