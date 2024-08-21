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ФСБ раскрыла коррупционную схему в Белгородской области

Директриса белгородского учреждения культуры получала зарплату за «мёртвых душ»

21 августа 2024, 13:15
Фото: 1MI

ФСБ раскрыла коррупционную схему в Белгородской области

ФСБ выявила факт злоупотребления должностными полномочиями в одном из учреждений Белгородской области. Директриса культурного учреждения незаконно получала зарплату фиктивно трудоустроенных сотрудников. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ФСБ установили причастность руководительницы одного из учреждений культуры в Белгородской области к коррупционной схеме.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что она фиктивно оформляла на работу людей и забирала их зарплату себе. Это нанесло крупный ущерб городскому бюджету.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ей грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Коррупция#Уголовное дело#ФСБ#Руководитель#Белгород#Культурное учреждение
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