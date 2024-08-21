Что помогает производителям косметики выдавать свою продукцию за натуральную

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Как сообщает newia.ru, вот несколько уловок, с помощью которых производители косметики хотят представить свою продукцию как более натуральную, эффективную и безопасную.
Маркетологи тонко играют на цветовом восприятии покупателей, применяя в дизайне упаковки природные оттенки и изображения растений. Например, крем в зеленом тюбике с надписью «Фитокосметика» вызовет больше доверия, выступая в глазах потенциального покупателя максимально экологичным и безвредным продуктом.
Также при разработке продукции уделяется внимание и фактуре материала для упаковки. Бумага выглядит как максимально натуральный продукт, однако стоит знать, что бумага может быть неперерабатываемой и будет разлагаться в природе так же долго, как пластик.
Маркировка «Без консервантов» как бы транслирует, что в составе косметики содержатся только натуральные ингредиенты. Но стоит знать, что без использования консервантов любая косметика придет в негодность через несколько дней.
Зачастую производители манипулируют на практичности покупателей, предлагая им товары «2 в 1» или даже «3 в 1», которые якобы могут заменить несколько средств. Однако на самом деле эффективность, например, крема «2 в 1» против старения и прыщей крайне низка, а по-настоящему действенное средство способно решить только одну задачу.
Производители обещают, что шампунь избавит вас от секущихся кончиков или от перхоти? Ни один шампунь не способен восстановить посеченные кончики. А перхоть, будучи признаком дерматологического заболевания, устраняется лишь особыми лечебными средствами.