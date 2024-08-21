Что помогает производителям косметики выдавать свою продукцию за натуральную

В современном мире ситуация с экологией беспокоит многих людей, в том числе и тех, кто хочет пользоваться косметикой и средствами для ухода с максимально натуральным составом. А производители такой продукции, в свою очередь, зачастую делают все, чтобы ввести покупателей в заблуждение.

Как сообщает newia.ru, вот несколько уловок, с помощью которых производители косметики хотят представить свою продукцию как более натуральную, эффективную и безопасную. Цвет может обмануть Маркетологи тонко играют на цветовом восприятии покупателей, применяя в дизайне упаковки природные оттенки и изображения растений. Например, крем в зеленом тюбике с надписью «Фитокосметика» вызовет больше доверия, выступая в глазах потенциального покупателя максимально экологичным и безвредным продуктом. Материал упаковки вводит в заблуждение Также при разработке продукции уделяется внимание и фактуре материала для упаковки. Бумага выглядит как максимально натуральный продукт, однако стоит знать, что бумага может быть неперерабатываемой и будет разлагаться в природе так же долго, как пластик. Не бойтесь консервантов Маркировка «Без консервантов» как бы транслирует, что в составе косметики содержатся только натуральные ингредиенты. Но стоит знать, что без использования консервантов любая косметика придет в негодность через несколько дней. Одно средство — одно действие Зачастую производители манипулируют на практичности покупателей, предлагая им товары «2 в 1» или даже «3 в 1», которые якобы могут заменить несколько средств. Однако на самом деле эффективность, например, крема «2 в 1» против старения и прыщей крайне низка, а по-настоящему действенное средство способно решить только одну задачу. Заведомо ложные обещания Производители обещают, что шампунь избавит вас от секущихся кончиков или от перхоти? Ни один шампунь не способен восстановить посеченные кончики. А перхоть, будучи признаком дерматологического заболевания, устраняется лишь особыми лечебными средствами.