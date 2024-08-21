Что будет с рынком автомобилей после повышения утилизационного сбора?

Если верить рекламе, то такую машину можно купить за менее чем 2 млн рублей, однако фактическая средняя стоимость в июле составила 2,36 млн рублей. Средний срок автокредита в России составляет 5,5 года. Haval предлагает ставку 23,5% годовых на такой же срок (близко к среднему значению в программе производителя автомобилей кредит на 60 месяцев) и первоначальный взнос от 10%.