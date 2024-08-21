Что будет с рынком автомобилей после повышения утилизационного сбора?

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
По данным агентства «Автостат», в июле 2024 года было продано свыше 136 тыс. новых автомобилей. Это на 42,4% больше, чем в июле 2023 года, и на 9,5% больше, чем в июне 2024 года.
Поддержание старой машины в хорошем состоянии — не самое приятное и, определённо, не дешёвое удовольствие. Поэтому выбор сводится к следующему: либо приобрести автомобиль прямо сейчас, либо подождать немного и столкнуться с увеличением сбора за утилизацию.
Дополнительные 255,6 тыс. рублей за утилизацию на самые востребованные модели автомобилей, а также дополнительные расходы на доставку и транспортировку машин из Китая могут увеличить цены на некоторые модели на 25%.
В июле 2024 года рынок автокредитования установил рекорд. По данным Объединённого кредитного бюро, в этом месяце жители России взяли 133 тыс. автокредитов на почти 200 млрд рублей — это на 57% больше, чем в июле 2023 года.
Журналисты подсчитали, как изменятся первоначальный взнос и ежемесячные платежи после увеличения сбора за утилизацию. Для примера взяли Haval Jolion.
Если верить рекламе, то такую машину можно купить за менее чем 2 млн рублей, однако фактическая средняя стоимость в июле составила 2,36 млн рублей. Средний срок автокредита в России составляет 5,5 года. Haval предлагает ставку 23,5% годовых на такой же срок (близко к среднему значению в программе производителя автомобилей кредит на 60 месяцев) и первоначальный взнос от 10%.
Как правило, новые машины покупают после продажи старых, поэтому для расчётов взят средний размер займа в 1,48 млн рублей (первоначальный взнос на такую машину составит 880 тыс. рублей).
В данном случае ежемесячный платёж составит 42 148,15 рубля, а переплата — 1 048 889 рублей.
Если добавить к кредиту сумму сбора за утилизацию, то заём возрастёт до 1,735 млн рублей. Ежемесячный платёж увеличится на 7,3 тыс. рублей, до 49 410,16 рубля, а общая переплата составит 1 229 609,6 рубля.
Люди будут продолжать покупать автомобили после увеличения сбора за утилизацию, однако рынок изменится. Сейчас всплеск наблюдается из-за угрозы ухудшения ситуации, но скоро наступит насыщение. Платежеспособный спрос ограничен, и повышение ключевой ставки убирает привлекательные предложения по автокредитам с процентной ставкой 5–6% годовых.
В выигрышной позиции оказываются лидеры рынка, предлагающие собственные программы кредитования. Низкие ставки делают увеличение платежей практически незаметным. А владельцы «серовозов» почувствуют все негативные последствия полностью.
Небольшие автосалоны, занимающиеся параллельным импортом, до сих пор позволяют сэкономить на приобретении автомобиля. Например, недавно на рынок России вышел новый седан Geely Preface. Цены у официальных дилеров начинаются от 2,94 млн рублей, а у частников, ввозящих автомобили из Китая, — от 2,68 млн рублей.
У сбора за утилизацию есть как прямое, так и косвенное воздействие. Придётся платить больше, но избежать этого невозможно. Почти невозможно. Всё ещё существует возможность привезти подержанный автомобиль в возрасте 3-5 лет для личного пользования — например, из азиатских стран.