Белгородские дети смогут продолжить обучение в школах Кубани

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В новом учебном году около 100 детей из Белгородской, Брянской и Курской областей продолжат обучение в школах Краснодарского края. Массового организованного переселения не планируется. Ребята, у которых на Кубани есть близкие родственники, смогут приехать и выбрать учебное заведение самостоятельно.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, заявил, что регион находится в «жёлтой зоне», то есть не граничит с зоной боевых действий, поэтому в случае нестандартной ситуации будет готов помочь с эвакуацией.
Уже сейчас Кубань оказывает поддержку Курской области. Волонтёры и добровольцы отправили более 70 тонн гуманитарной помощи курянам: продукты и вещи первой необходимости.