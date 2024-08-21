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Updated Сегодня, 10:06

Белгородские дети смогут продолжить обучение в школах Кубани

Белгородские дети смогут продолжить обучение в школах Кубани

21 августа 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Краснодарского края сообщил, что регион готов принять около 100 детей из Белгородской, Курской и Брянской областей. Ребята смогут остановиться у родственников и продолжить обучение в кубанских школах, сообщил ТАСС.
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Дети

В новом учебном году около 100 детей из Белгородской, Брянской и Курской областей продолжат обучение в школах Краснодарского края. Массового организованного переселения не планируется. Ребята, у которых на Кубани есть близкие родственники, смогут приехать и выбрать учебное заведение самостоятельно.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, заявил, что регион находится в «жёлтой зоне», то есть не граничит с зоной боевых действий, поэтому в случае нестандартной ситуации будет готов помочь с эвакуацией.

Уже сейчас Кубань оказывает поддержку Курской области. Волонтёры и добровольцы отправили более 70 тонн гуманитарной помощи курянам: продукты и вещи первой необходимости.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Дети#Школы#Новости Белгорода#Краснодарский край#Кубань#Брянская область#Белгород#Очное обучение
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