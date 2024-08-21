Белгородские дети смогут продолжить обучение в школах Кубани

В новом учебном году около 100 детей из Белгородской, Брянской и Курской областей продолжат обучение в школах Краснодарского края. Массового организованного переселения не планируется. Ребята, у которых на Кубани есть близкие родственники, смогут приехать и выбрать учебное заведение самостоятельно.