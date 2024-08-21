Белгородка пожаловалась на сожителя, но сама попалась полиции на хранении конопли

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
40-летняя жительница Белгородского района обратилась в полицию с сообщением о том, что её банковскую карту якобы похитил сожитель. Когда правоохранительные органы приехали домой к белгородке для выяснения обстоятельств, то застали заявительницу в нетрезвом состоянии, а в её доме нашли подозрительные растения — более 300 граммов конопли.
Несмотря на заверения женщины, что она не хранит в доме ничего запрещённого, факт всё-таки установлен: одна часть запрещённых веществ сушилась на солнце и в печке, а другую белгородка уже успела измельчить. На территории нашли и приспособление для употребления наркотиков.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Ей грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Также полицеские продолжают проводить проверку по заявлению жительницы о краже банковской карты.