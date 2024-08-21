Белгородка пожаловалась на сожителя, но сама попалась полиции на хранении конопли

40-летняя жительница Белгородского района обратилась в полицию с сообщением о том, что её банковскую карту якобы похитил сожитель. Когда правоохранительные органы приехали домой к белгородке для выяснения обстоятельств, то застали заявительницу в нетрезвом состоянии, а в её доме нашли подозрительные растения — более 300 граммов конопли.