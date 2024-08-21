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Белгородка попала под уголовное дело за хранение конопли

Белгородка пожаловалась на сожителя, но сама попалась полиции на хранении конопли

21 августа 2024, 08:53
Фото: 1MI

Белгородка попала под уголовное дело за хранение конопли

Жительница Белгородского района обратилась в полицию, поскольку заподозрила сожителя в краже банковской карты. Однако, когда правоохранители прибыли к ней домой, оказалось, что та хранит у себя запрещённые вещества в крупном размере. Подробности сообщили в региональном УМВД.

40-летняя жительница Белгородского района обратилась в полицию с сообщением о том, что её банковскую карту якобы похитил сожитель. Когда правоохранительные органы приехали домой к белгородке для выяснения обстоятельств, то застали заявительницу в нетрезвом состоянии, а в её доме нашли подозрительные растения — более 300 граммов конопли.

Несмотря на заверения женщины, что она не хранит в доме ничего запрещённого, факт всё-таки установлен: одна часть запрещённых веществ сушилась на солнце и в печке, а другую белгородка уже успела измельчить. На территории нашли и приспособление для употребления наркотиков.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Ей грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Также полицеские продолжают проводить проверку по заявлению жительницы о краже банковской карты.

Найденная у белгородки конопляНайденная у белгородки конопля
Найденная у белгородки конопляНайденная у белгородки конопля
Найденная у белгородки конопляНайденная у белгородки конопля
Найденная у белгородки конопляНайденная у белгородки конопля
Найденная у белгородки конопля
Фото: региональное УМВД
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Наркотики#Нарочно не придумаешь#Белгород#Незаконное хранение
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