В США мужчина подал в суд на авторов Elden Ring

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Как пишет newkhakasiya.online, мужчина считает, что обычные игроки могут пройти эту игру только на 50%, что является несправедливым, поскольку они платят за нее полную стоимость. Неизвестно, как истец смог определить возможности обычного игрока, но, вероятно, он судит по себе.
Судебное заседание назначили на 25 августа. При этом у истца практически нет шансов выиграть дело, поскольку игра сложная, но пройти ее можно. В таких случаях рекомендуется просто не покупать игры, которые не нравятся. Создатели с самого начала говорили о сложности игры Elden Ring, это ее особенность.
Разговоры о том, что необходимо сделать более доступными для широкой аудитории «соулслайки», ведутся уже давно. Некоторые пользователи считают, что чисто физически не у всех есть возможность пройти игру, поэтому надо ввести легкий режим. Однако есть и те, кто резко против этого: они часами изучали тактику боев и считают, что если ее упростить, она уже не будет такой интересной. При этом никто не собирается запрещать выбирать легкую сложность, если такой режим добавят в Elden Ring.