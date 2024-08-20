В США мужчина подал в суд на авторов Elden Ring

Разговоры о том, что необходимо сделать более доступными для широкой аудитории «соулслайки», ведутся уже давно. Некоторые пользователи считают, что чисто физически не у всех есть возможность пройти игру, поэтому надо ввести легкий режим. Однако есть и те, кто резко против этого: они часами изучали тактику боев и считают, что если ее упростить, она уже не будет такой интересной. При этом никто не собирается запрещать выбирать легкую сложность, если такой режим добавят в Elden Ring.