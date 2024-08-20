В школах Белгородской области будут изучать украинский язык. Что происходит?

Украинские Telegram-каналы вновь распространяют дипфейки с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. 19 августа 2024 года в украинском Telegram-канале Om TV появился видеоролик с подписью: «Ну вот — могут, когда захотят! А то — Ленин, австрийский генштаб, балачка…». На видео Гладков сообщает белгородцам, что в школах региона появятся новые предметы — «Украинский язык» и «История Украины».