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В школах Белгородской области будут изучать украинский язык. Что происходит?

В школах Белгородской области будут изучать украинский язык. Что происходит?

20 августа 2024, 08:50
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков якобы рассказал о новых предметах для юных белгородцев — «Украинский язык» и «История Украины». Правда ли это — разбираемся в материале.
Сюжет
Соцсети

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Украинские Telegram-каналы вновь распространяют дипфейки с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. 19 августа 2024 года в украинском Telegram-канале Om TV появился видеоролик с подписью: «Ну вот — могут, когда захотят! А то — Ленин, австрийский генштаб, балачка…». На видео Гладков сообщает белгородцам, что в школах региона появятся новые предметы — «Украинский язык» и «История Украины».

При этом в Telegram-канале правительства, губернатора и оперативного штаба сообщений о нововведениях не появилось. Подобных новостей нет и на сайтах правительства, и школ.

Мимика и интонации Вячеслава Гладкова неестественны. Это же подтверждает и система «Зефир» (система мониторинга, разработанная АНО «Диалог Регионы», для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента). Она с уверенностью 98% распознала, что ролик является дипфейком.

Напомним, что недавно с помощью технологии дипфейк по Сети распространяли фейк об эвакуации Белгородской области. Будьте аккуратны и доверяйте только проверенным источникам.

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#Алёна Мальцева#Видео#Общество#Соцсети#Украина#Школы#Вячеслав Гладков#Украинский язык
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