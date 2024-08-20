В Белгородской области впервые обнаружили одного из вредителей. Чем он опасен?

Специалисты объяснили, что картофельная моль представляет собой маленькую бабочку, схожую с платяной молью. Ранее такой вредитель считался одним из главных врагов урожая, так как её личинки уничтожают не только картофель, но и помидоры, баклажаны, болгарский перец и другие растения из семейства пасленовых. Картофельная моль размножается зимой, а весной во время посадки попадает в почву.