В Белгородской области впервые обнаружили одного из вредителей. Чем он опасен?

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
С мая по 19 августа текущего года в испытательную лабораторию поступило 2700 образцов, из которых 1900 — пробы феромонных ловушек. В одной из них выявили картофельную моль. Такого вредителя впервые зарегистрировали в Белгородской области: попасть на территорию региона он смог благодаря потеплению.
Специалисты объяснили, что картофельная моль представляет собой маленькую бабочку, схожую с платяной молью. Ранее такой вредитель считался одним из главных врагов урожая, так как её личинки уничтожают не только картофель, но и помидоры, баклажаны, болгарский перец и другие растения из семейства пасленовых. Картофельная моль размножается зимой, а весной во время посадки попадает в почву.
«Моль повреждает надземные и подземные части растений: листья, черешки, стебли, клубни. На повреждённых частях можно заметить мины, которые проделывает личинка в толще листа. Эти бабочки маленькие, а их размер крыльев чуть более одного сантиметра», — объяснил главный агроном отдела карантина растений Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Андрей Мирошников.
Управлению Россельхознадзора уже сообщили о насекомом, поэтому поле, где моль обнаружили, взяли под особый контроль. Специалисты попытаются выяснить, прижилась ли картофельная моль на территории региона или пока нет.