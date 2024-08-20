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В Белгородской области впервые выявили картофельную моль

В Белгородской области впервые обнаружили одного из вредителей. Чем он опасен?

20 августа 2024, 13:49
Фото: 1MI

В Белгородской области впервые выявили картофельную моль

В одной из обследованных ловушек исследователи нашли картофельную моль: нового карантинного вредителя, угрожающего урожаю картофеля и других культур. Региональные власти уже взяли ситуацию под контроль, отметили на официальном канале лаборатории.

С мая по 19 августа текущего года в испытательную лабораторию поступило 2700 образцов, из которых 1900 — пробы феромонных ловушек. В одной из них выявили картофельную моль. Такого вредителя впервые зарегистрировали в Белгородской области: попасть на территорию региона он смог благодаря потеплению.

Специалисты объяснили, что картофельная моль представляет собой маленькую бабочку, схожую с платяной молью. Ранее такой вредитель считался одним из главных врагов урожая, так как её личинки уничтожают не только картофель, но и помидоры, баклажаны, болгарский перец и другие растения из семейства пасленовых. Картофельная моль размножается зимой, а весной во время посадки попадает в почву.

«Моль повреждает надземные и подземные части растений: листья, черешки, стебли, клубни. На повреждённых частях можно заметить мины, которые проделывает личинка в толще листа. Эти бабочки маленькие, а их размер крыльев чуть более одного сантиметра», — объяснил главный агроном отдела карантина растений Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Андрей Мирошников.

Управлению Россельхознадзора уже сообщили о насекомом, поэтому поле, где моль обнаружили, взяли под особый контроль. Специалисты попытаются выяснить, прижилась ли картофельная моль на территории региона или пока нет.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Вредитель#Белгород#Насекомое-вредитель
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