С перевозчика в Белгороде пытались взыскать 1,2 млн, но суд сильно сократил штраф

Проблема с перевозчиками в Белгородской агломерации не нова. Штрафы, уменьшение пассажиропотока, нехватка кадров лишают автобусников дохода. В последнее время в правительстве даже заговорили о повышении стоимости проезда, тарифы не меняли уже пять лет. Ранее журналистка Бел.Ру готовила большой текст с реакцией белгородцев, мнением перевозчиков и экспертов об этом.