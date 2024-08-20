С перевозчика в Белгороде пытались взыскать 1,2 млн, но суд сильно сократил штраф

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Региональный Организатор пассажирских перевозок подал в суд на перевозчика ООО «Белгородский пассажирский транспорт». За невыполнение указанных в договоре требований с компании хотели взыскать 1,2 млн рублей, из них:
Ответчик попросил уменьшить штраф за неисправное навигационное оборудование из-за внешних помех в радиосигналах, связанных с работой систем управления радиолокационных станций войсковой противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Истец не стал возражать.
Всего ОПП и БПТ заключили три контракта с 29 июня 2022 года. По ним он обслуживает восемь маршрутов: № 28, 32, 47, 111С, 112, 130А, 212, 118/122. На этих маршрутах работают автобусы ПАЗ-320412 «Вектор», ЛиАЗ-5293.70 и НефАЗ-5299-30.
Арбитражный суд Белгородской области иск удовлетворил частично. С «Белгородского пассажирского транспорта» решили взыскать в пользу ОПП всего 152,5 тысячи рублей. По 50 тысяч — за неисправные навигационные приборы, 10 тысяч — за неверный класс автобуса, 30 тысяч — за невыполненный план перевозок.
Отметим, что ОПП также судится с ещё двумя перевозчиками — ООО «Автомиг» и ООО «Маршрут».
Проблема с перевозчиками в Белгородской агломерации не нова. Штрафы, уменьшение пассажиропотока, нехватка кадров лишают автобусников дохода. В последнее время в правительстве даже заговорили о повышении стоимости проезда, тарифы не меняли уже пять лет. Ранее журналистка Бел.Ру готовила большой текст с реакцией белгородцев, мнением перевозчиков и экспертов об этом.