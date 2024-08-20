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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

С «Белгородского пассажирского транспорта» постановили взыскать 152,5 тыс.

С перевозчика в Белгороде пытались взыскать 1,2 млн, но суд сильно сократил штраф

20 августа 2024, 12:57
Фото: 1MI

С «Белгородского пассажирского транспорта» постановили взыскать 152,5 тыс.

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области подал в суд на перевозчика «Белгородский пассажирский транспорт», который обслуживает восемь маршрутов в Белгородской агломерации. ОПП требовал 1,2 млн рублей, но штраф сильно уменьшили. Почему — читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
Суд

Региональный Организатор пассажирских перевозок подал в суд на перевозчика ООО «Белгородский пассажирский транспорт». За невыполнение указанных в договоре требований с компании хотели взыскать 1,2 млн рублей, из них:

  • штрафы за выполнение рейсов с июля по декабрь 2022 года с нарушением планового объёма в размере 30 тысяч рублей и 30 тысяч рублей за два разных контракта;
  • штраф в размере 461 тысячи рублей за неисправное навигационное оборудование;
  • штраф в размере 461 тысячи рублей за перевозку пассажиров на автобусе, который не соответствует классу по договору;
  • штраф в размере 194 тысячи рублей — тоже за неисправное навигационное оборудование.

Ответчик попросил уменьшить штраф за неисправное навигационное оборудование из-за внешних помех в радиосигналах, связанных с работой систем управления радиолокационных станций войсковой противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Истец не стал возражать.

Всего ОПП и БПТ заключили три контракта с 29 июня 2022 года. По ним он обслуживает восемь маршрутов: № 28, 32, 47, 111С, 112, 130А, 212, 118/122. На этих маршрутах работают автобусы ПАЗ-320412 «Вектор», ЛиАЗ-5293.70 и НефАЗ-5299-30.

Арбитражный суд Белгородской области иск удовлетворил частично. С «Белгородского пассажирского транспорта» решили взыскать в пользу ОПП всего 152,5 тысячи рублей. По 50 тысяч — за неисправные навигационные приборы, 10 тысяч — за неверный класс автобуса, 30 тысяч — за невыполненный план перевозок.

Отметим, что ОПП также судится с ещё двумя перевозчиками — ООО «Автомиг» и ООО «Маршрут».

Проблема с перевозчиками в Белгородской агломерации не нова. Штрафы, уменьшение пассажиропотока, нехватка кадров лишают автобусников дохода. В последнее время в правительстве даже заговорили о повышении стоимости проезда, тарифы не меняли уже пять лет. Ранее журналистка Бел.Ру готовила большой текст с реакцией белгородцев, мнением перевозчиков и экспертов об этом.

Перевозчики обанкротятся, если в Белгороде не повысят стоимость проезда?
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#Алёна Мальцева#Город#Штрафы#Суд#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Перевозчик#Организатор пассажирских перевозок#Белгородский бизнес
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