Пострадал мужчина, соцобъект, машина и дома: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

По данным губернатора, в селе Тишанка в Волоконовском районе после атак двух дронов-камикадзе пострадал мужчина. У него осколочное ранение правой руки. Он сам обратился в Волоконовскую ЦРБ. Бригада медиков доставит его в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения. Вся необходимая помощь оказывается.