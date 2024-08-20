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Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

После атаки дронов-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина

Пострадал мужчина, соцобъект, машина и дома: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

20 августа 2024, 17:32
Фото: 1MI

После атаки дронов-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина

ВСУ атаковали четыре населённых пункта на территории области. Есть пострадавший. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

По данным губернатора, в селе Тишанка в Волоконовском районе после атак двух дронов-камикадзе пострадал мужчина. У него осколочное ранение правой руки. Он сам обратился в Волоконовскую ЦРБ. Бригада медиков доставит его в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения. Вся необходимая помощь оказывается.

Также в результате обстрела в селе Тишанка посечён фасад летней кухни на территории частного дома.

В Белгородском районе в посёлке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. В транспортном средстве выбиты стёкла и посечён кузов.

В селе Черемошное после атаки дрона в частном доме повреждены кровля, фасад и окно, также осколки посекли кровли и фасады двух надворных построек.

В Валуйском округе в селе Старый Хутор FPV-дрон атаковал социальный объект. В здании повреждены кровля, фасад и остекление.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавший#Белгород#ВСУ#Атака#Старый Хутор#Дроны#Осколочное ранение#FPV-дрон
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