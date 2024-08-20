Пострадал мужчина, соцобъект, машина и дома: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
По данным губернатора, в селе Тишанка в Волоконовском районе после атак двух дронов-камикадзе пострадал мужчина. У него осколочное ранение правой руки. Он сам обратился в Волоконовскую ЦРБ. Бригада медиков доставит его в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения. Вся необходимая помощь оказывается.
Также в результате обстрела в селе Тишанка посечён фасад летней кухни на территории частного дома.
В Белгородском районе в посёлке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. В транспортном средстве выбиты стёкла и посечён кузов.
В селе Черемошное после атаки дрона в частном доме повреждены кровля, фасад и окно, также осколки посекли кровли и фасады двух надворных построек.
В Валуйском округе в селе Старый Хутор FPV-дрон атаковал социальный объект. В здании повреждены кровля, фасад и остекление.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.