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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

В сетях водоснабжения в Старом Осколе зафиксировали 200 порывов

«Отношение варварское»: Гладков высказался о сетях водоснабжения в Старом Осколе

20 августа 2024, 17:21
Фото: 1MI

В сетях водоснабжения в Старом Осколе зафиксировали 200 порывов

На порывы главе региона пожаловались местные жители. Губернатор отметил, что состояние сетей достаточно сложное. Сейчас их забрали в областную собственность.

Во время прямого эфира к губернатору обратилась жительница Старого Оскола Ольга. Она рассказала, что в системе водоснабжения Старого Оскола очень много порывов.

С мая подаю заявку на устранение течи. Однако водоканал только переносит работы. Почему на протяжении четырёх месяцев работы не выполняются, а по всему городу снижают давление подачи воды?
Ольга

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что отношение к водоснабжению и водоотведению в Старом Осколе грабительское и варварское.

Фактически шло разграбление. Сейчас сети забрали в областную собственность. Там 200 порывов. Стараемся реагировать. В течение двух-трёх дней постараемся ситуацию по устранению течи исправить.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что состояние сетей достаточно сложное.

Понимаем, что за один день и даже за один год привести в нормативное состояние сети водоснабжения и водоотведения большого города невозможно. Но мы будем стараться сделать всё, что в наших силах.
Вячеслав Гладков
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