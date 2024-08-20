«Отношение варварское»: Гладков высказался о сетях водоснабжения в Старом Осколе

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Во время прямого эфира к губернатору обратилась жительница Старого Оскола Ольга. Она рассказала, что в системе водоснабжения Старого Оскола очень много порывов.
С мая подаю заявку на устранение течи. Однако водоканал только переносит работы. Почему на протяжении четырёх месяцев работы не выполняются, а по всему городу снижают давление подачи воды?
Ольга
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что отношение к водоснабжению и водоотведению в Старом Осколе грабительское и варварское.
Фактически шло разграбление. Сейчас сети забрали в областную собственность. Там 200 порывов. Стараемся реагировать. В течение двух-трёх дней постараемся ситуацию по устранению течи исправить.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что состояние сетей достаточно сложное.
Понимаем, что за один день и даже за один год привести в нормативное состояние сети водоснабжения и водоотведения большого города невозможно. Но мы будем стараться сделать всё, что в наших силах.
Вячеслав Гладков