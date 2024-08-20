НОВИКОМ заключил соглашения на «Армии-2024» на 70 млрд рублей

предприятия ОПК входят в число ключевых драйверов технологического развития нашей страны. У НОВИКОМ есть ресурсы и экспертиза для обеспечения их работы. Данные приоритеты отражены и в новых соглашениях, подписанных в ходе мероприятия, и в инициативах по совершенствованию инструментов финансирования оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, сформулированных по итогам собственных деловых мероприятий. Помимо этого, в 2024 году НОВИКОМ участвовал в форуме с обновленным брендом, полностью отражающим миссию банка по поддержке российской инженерной школы.