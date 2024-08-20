НОВИКОМ заключил соглашения на «Армии-2024» на 70 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
На полях мероприятия НОВИКОМ подписал соглашения с предприятиями почти всех холдингов госкорпорации «Ростех» — Объединенной авиастроительной корпорацией, холдингом «Вертолеты России», Объединенной двигателестроительной корпорацией, концерном «Радиоэлектронные технологии» и прочими.
В совокупности на «Армии-2024» было подписано соглашений на 70 миллиардов рублей, пишет newstracker.ru.
В ходе деловых мероприятий, организованных на форуме, НОВИКОМ поделился экспертизой по финансированию проектов промышленности. На панельной дискуссии «Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны» обсуждались роль инвестпроектов и возможности развития отраслевых предприятий.
Среди социально значимых событий форума нельзя не упомянуть, что несколько крупных промпредприятий присоединились к мотивационной программе «Развитие», направленной на решение важной проблемы дефицита кадров в сфере промышленности РФ.
В ходе форума «Армия-2024» соглашения заключили семь компаний, в которых работают свыше 6 тысяч сотрудников.
По словам председателя правления банка НОВИКОМ, куратора Воронежского отделения СоюзМаш РФ Елены Георгиевой,
предприятия ОПК входят в число ключевых драйверов технологического развития нашей страны. У НОВИКОМ есть ресурсы и экспертиза для обеспечения их работы. Данные приоритеты отражены и в новых соглашениях, подписанных в ходе мероприятия, и в инициативах по совершенствованию инструментов финансирования оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, сформулированных по итогам собственных деловых мероприятий. Помимо этого, в 2024 году НОВИКОМ участвовал в форуме с обновленным брендом, полностью отражающим миссию банка по поддержке российской инженерной школы.