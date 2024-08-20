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НОВИКОМ заключил соглашения на «Армии-2024» на 70 млрд рублей

НОВИКОМ заключил соглашения на «Армии-2024» на 70 млрд рублей

20 августа 2024, 06:37
Дочерний банк «Ростеха» НОВИКОМ, активно работая все три дня на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», подписал контракты с крупными промышленными предприятиями на общую сумму 70 млрд рублей.

На полях мероприятия НОВИКОМ подписал соглашения с предприятиями почти всех холдингов госкорпорации «Ростех» — Объединенной авиастроительной корпорацией, холдингом «Вертолеты России», Объединенной двигателестроительной корпорацией, концерном «Радиоэлектронные технологии» и прочими.

В совокупности на «Армии-2024» было подписано соглашений на 70 миллиардов рублей, пишет newstracker.ru.

В ходе деловых мероприятий, организованных на форуме, НОВИКОМ поделился экспертизой по финансированию проектов промышленности. На панельной дискуссии «Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны» обсуждались роль инвестпроектов и возможности развития отраслевых предприятий.

Среди социально значимых событий форума нельзя не упомянуть, что несколько крупных промпредприятий присоединились к мотивационной программе «Развитие», направленной на решение важной проблемы дефицита кадров в сфере промышленности РФ.

В ходе форума «Армия-2024» соглашения заключили семь компаний, в которых работают свыше 6 тысяч сотрудников.

По словам председателя правления банка НОВИКОМ, куратора Воронежского отделения СоюзМаш РФ Елены Георгиевой,

предприятия ОПК входят в число ключевых драйверов технологического развития нашей страны. У НОВИКОМ есть ресурсы и экспертиза для обеспечения их работы. Данные приоритеты отражены и в новых соглашениях, подписанных в ходе мероприятия, и в инициативах по совершенствованию инструментов финансирования оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, сформулированных по итогам собственных деловых мероприятий. Помимо этого, в 2024 году НОВИКОМ участвовал в форуме с обновленным брендом, полностью отражающим миссию банка по поддержке российской инженерной школы.

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