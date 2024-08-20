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Набсовет РЭО поддержал финансирование МСК на 458 млн руб. в Чувашии

Набсовет РЭО поддержал финансирование МСК на 458 млн руб. в Чувашии

20 августа 2024, 18:51
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) планирует вложить 276,6 млн рублей в создание мусоросортировочного комплекса (МСК) в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики. Начало его работы запланировано на 2025 год.

В рамках концессионного соглашения оператор проекта ООО «Экосфера-Ч» уже подготовил проектную документацию объекта, ему было выдано заключение государственной экспертизы. Наблюдательный совет РЭО поддержал инициативу о льготном софинансировании проекта. Об этом информирует 56orb.

Как сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев, проекту по созданию мусоросортировочного комплекса с отечественным оборудованием в Чувашии будет обеспечено льготное финансирование. «Создание объекта направлено на достижение регионом показателей по обработке 100% образующихся твердых коммунальных отходов (ТКО) и снижению на 50% ТКО, направляемых на полигоны», — заключил зампред кабмина.

Предполагается, что проект получит финансирование от РЭО через перечисление льготного займа из средств, вырученных от выпуска облигаций РЭО. Субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки Центрального банка России. Минприроды России выделит указанную субсидию РЭО в форме имущественного взноса в соответствии с постановлением Правительства РФ № 906.

По информации гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в Чувашии начнет работу новый МСК мощностью 30 тысяч тонн в год, на котором будет достигнуто полное импортозамещение. Импортное оборудование на объекте обработки будет отсутствовать полностью. По предварительным данным, стоимость объекта оценивается в 458 миллионов рублей, из нее вложения РЭО достигли суммы в 276,6 миллиона рублей. Открытие объекта обеспечит региону возможность достижения 100%-ной обработки поступающих на объекты твердых отходов и как минимум 50%-ного отбора фракций, что сократит захоронение отходов в два раза, заключил генеральный директор РЭО.

Глава Чувашии Олег Николаев указал, что республика одной из первых стала участником реформы в сфере обращения с ТКО.

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