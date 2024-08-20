Набсовет РЭО поддержал финансирование МСК на 458 млн руб. в Чувашии

По информации гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в Чувашии начнет работу новый МСК мощностью 30 тысяч тонн в год, на котором будет достигнуто полное импортозамещение. Импортное оборудование на объекте обработки будет отсутствовать полностью. По предварительным данным, стоимость объекта оценивается в 458 миллионов рублей, из нее вложения РЭО достигли суммы в 276,6 миллиона рублей. Открытие объекта обеспечит региону возможность достижения 100%-ной обработки поступающих на объекты твердых отходов и как минимум 50%-ного отбора фракций, что сократит захоронение отходов в два раза, заключил генеральный директор РЭО.