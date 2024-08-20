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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Аномальная жара задержится в Белгородской области

На улицу лучше не выходить: синоптики предупреждают белгородцев о сильной жаре

20 августа 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney
Аномальная жара задержится в Белгородской области

В Белгороде в конце августа температура воздуха поднимется до +37 ˚С

В среду, 21 августа, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +37 ˚С, сообщает областное МЧС.
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Погода

Завтра, 21 августа, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Дождей не предвидится. Ветер восточной четверти в тёмное время суток достигнет 3-8 м/с, днём — 5-10 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +14 ˚С до +19 ˚С ночью и от +32 ˚С до +37 ˚С — днём.

Согласно прогнозу, жара сохранится в Белгородской области минимум на неделю: с 22 по 25 августа температура будет колебаться от +32 ˚С до +35 ˚С, а в понедельник, 26 августа, составит +30 ˚С.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Новости Белгорода#Белгород#Жаркая погода
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