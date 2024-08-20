На улицу лучше не выходить: синоптики предупреждают белгородцев о сильной жаре

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Завтра, 21 августа, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Дождей не предвидится. Ветер восточной четверти в тёмное время суток достигнет 3-8 м/с, днём — 5-10 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +14 ˚С до +19 ˚С ночью и от +32 ˚С до +37 ˚С — днём.
Согласно прогнозу, жара сохранится в Белгородской области минимум на неделю: с 22 по 25 августа температура будет колебаться от +32 ˚С до +35 ˚С, а в понедельник, 26 августа, составит +30 ˚С.