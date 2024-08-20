Мастерскую художника, пострадавшую при обстреле Белгорода, «отжал» сосед?

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Сообщество белгородских художников обратилось к губернатору с просьбой помочь разобраться со случаем самоуправства. Художник Григорий Новиков несколько месяцев не может попасть в свою мастерскую в доме № 39 по проспекту Славы. Другой житель дома сменил замки на дверях и установил новый домофон.
Эта мастерская уже появлялась в новостях, точнее, в сводке ЧП: в марте 2024 года она пострадала при обстреле. Тогда на место приезжал Вячеслав Гладков и пообещал, что власти помогут с восстановлением.
Мастерская, по словам художницы, рассказавшей эту историю, сейчас так и осталась «разгромлена». Новиков даже не может забрать свои картины — в мастерской осталось более 1000 работ.
«Григорий Новиков дважды обращался в УМВД Белгорода — бесполезно. […] Официальные обращения к губернатору оставлены в администрации области. Не только мастерскую не отремонтировали, так ещё дали „зелёную улицу“ нахальному соседу, который все замки поменял. Никто не может попасть в подъезд, даже почтальоны», — рассказала белгородка.
На обращение местной жительницы откликнулся губернатор. Он сказал, что власти возьмут ситуацию под контроль, свяжутся с Григорием и при необходимости подключат правоохранительные органы.
«Один из лучших художников в нашей области. Если то, что вы пишете, соответствует действительности, то, конечно, нужно в этой ситуации разобраться и помочь. Никто никого не оставит без помощи. Поручение администрации города дал», — сообщил глава региона.
Городские власти обратились к начальнику УМВД России по Белгороду с просьбой принять необходимые меры в рамках своей компетенции.