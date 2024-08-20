Мастерскую художника, пострадавшую при обстреле Белгорода, «отжал» сосед?

Сообщество белгородских художников обратилось к губернатору с просьбой помочь разобраться со случаем самоуправства. Художник Григорий Новиков несколько месяцев не может попасть в свою мастерскую в доме № 39 по проспекту Славы. Другой житель дома сменил замки на дверях и установил новый домофон.