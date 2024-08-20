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Художник не может попасть в пострадавшую от обстрела мастерскую в Белгороде

Мастерскую художника, пострадавшую при обстреле Белгорода, «отжал» сосед?

20 августа 2024, 07:49
Фото: freepik.com

Художник не может попасть в пострадавшую от обстрела мастерскую в Белгороде

Художник Григорий Новиков несколько месяцев не может попасть в свою мастерскую, которая пострадала при мартовском обстреле Белгорода. Житель дома, в котором она находится, просто поменял замки. Профессиональное сообщество просит помочь вернуть помещение владельцу.

Сообщество белгородских художников обратилось к губернатору с просьбой помочь разобраться со случаем самоуправства. Художник Григорий Новиков несколько месяцев не может попасть в свою мастерскую в доме № 39 по проспекту Славы. Другой житель дома сменил замки на дверях и установил новый домофон.

Эта мастерская уже появлялась в новостях, точнее, в сводке ЧП: в марте 2024 года она пострадала при обстреле. Тогда на место приезжал Вячеслав Гладков и пообещал, что власти помогут с восстановлением.

Мастерская, по словам художницы, рассказавшей эту историю, сейчас так и осталась «разгромлена». Новиков даже не может забрать свои картины — в мастерской осталось более 1000 работ.

«Григорий Новиков дважды обращался в УМВД Белгорода — бесполезно. […] Официальные обращения к губернатору оставлены в администрации области. Не только мастерскую не отремонтировали, так ещё дали „зелёную улицу“ нахальному соседу, который все замки поменял. Никто не может попасть в подъезд, даже почтальоны», — рассказала белгородка.

На обращение местной жительницы откликнулся губернатор. Он сказал, что власти возьмут ситуацию под контроль, свяжутся с Григорием и при необходимости подключат правоохранительные органы.

«Один из лучших художников в нашей области. Если то, что вы пишете, соответствует действительности, то, конечно, нужно в этой ситуации разобраться и помочь. Никто никого не оставит без помощи. Поручение администрации города дал», — сообщил глава региона.

Городские власти обратились к начальнику УМВД России по Белгороду с просьбой принять необходимые меры в рамках своей компетенции.

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