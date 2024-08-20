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В мэрии назвали организации, занимающиеся восстановлением жилья в Белгороде

Кто восстанавливает Белгород после обстрелов чаще всего?

20 августа 2024, 08:31
Фото: 1MI

В мэрии назвали организации, занимающиеся восстановлением жилья в Белгороде

Всего в областной столице работают 60 подрядчиков. Кто-то сделал всего один объект, а кто-то — почти 2 тысячи. Кто и как восстанавливает Белгород после обстрелов?

В конце июля на оперативном совещании правительства Белгородской области подняли вопрос о том, что подрядчики не успевают выполнять план по восстановлению Белгорода из-за «недостатка оборотных средств». По данным мэрии, больше всего «оплошались» ИП Сухоруков, «Белмонтажстрой», «Альфастрой», «Времястрой».

Журналисты Бел.Ру решили выяснить, а сколько в Белгороде вообще есть подрядчиков и какой объём работы они выполнили и не выполнили в Белгороде. Мэрия предоставила данные на 1 августа. При этом объёмы финансирования администрация не раскрыла, так как восстанавливают город из внебюджетных источников.

Контролируют работы, делают экспертизу сметной стоимости и обследование три компании: ООО «Сена», ООО «РИФ» и БГТУ.

В общей сложности в Белгороде за всё время было повреждено из-за обстрелов и атак беспилотников 12 652 квартир и домов.

Кто делает меньше всего?

Четыре подрядчика взяли всего по одному объекту на восстановление. Это ИП Мигунов М.В., ООО «Академия ремонта АДМИРАЛ», ООО «Алюстар», ООО «МонтажТоргСтрой». На 1 августа предприниматель ещё не сдал готовое жильё.

По два дома или квартиры у ООО «Центр Современных Технологий», ООО БИК-Сити и ООО «Урбаниро». Последний ремонт выполнил, а первые две фирмы сделали только по одному.

ООО «Гарант», ООО «Лидер» и ООО ПТЛ ремонтируют по пять повреждённых квартир. «Лидер» все работы уже завершил, «Гарант» только одну, а последний — ноль.

Кто берёт больше всего жилья на восстановление?

Больше всего работ в областной столице провело ООО «Трансюжстрой» — 1847. По состоянию на 1 августа в процессе восстановления находилось 228 объектов.

Вторая организация по объёмам закреплённых за ней работ — ООО «ДСК». За ним 906 объектов, 34 из которых не выполнено.

Далее в списке с 888 повреждёнными квартирами и домами ООО СЗ «ЖБК-1». В работе находится 47 объектов.

У ООО «Альфа-строй» 754 закреплённых объектов, не сдано 126.

697 объектов у известного по делу Полежаева ООО «СК ИнвестПромЭлит», не сдано из них 63.

А что с теми подрядчиками, кто «оплошался», по данным мэрии?

ИП Сухоруков взял на себя 449 объектов. По состоянию на 1 августа, в работе у него только пять квартир и домов. «Белмонтажстрой» — 386, из них 215 не сдано. У «Альфастрой» 754 объектов, а не выполнено 126.

Интересная ситуация получилась с последним подрядчиком — «Времястрой». На оперативном совещании упоминалось, что он не сдал семь объектов, но мэрия Белгорода в ответе на запрос Бел.Ру не упомянула его в списке организаций, занимающихся восстановлением жилья в столице региона.

Фото: bel.ru
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#Алёна Мальцева#Город#Финансирование#Новости Белгорода#Мэрия#Подрядчики#Оперативное совещание#Белгород#Восстановление#Обстрелы
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