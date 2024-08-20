Кто восстанавливает Белгород после обстрелов чаще всего?

Журналисты Бел.Ру решили выяснить, а сколько в Белгороде вообще есть подрядчиков и какой объём работы они выполнили и не выполнили в Белгороде. Мэрия предоставила данные на 1 августа. При этом объёмы финансирования администрация не раскрыла, так как восстанавливают город из внебюджетных источников.