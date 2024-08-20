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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Число взятых белгородцами ипотечных кредитов выросло на 6,5%

Интерес белгородцев к ипотеке на время усилился. Что стало причиной?

20 августа 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney

Число взятых белгородцами ипотечных кредитов выросло на 6,5%

Во втором квартале наблюдался повышенный интерес белгородцев к ипотеке. При этом в июне большинство отдавали предпочтение новостройкам. Как отмечает замуправляющего белгородским отделением Банка России, активность заёмщиков обусловлена ожиданием изменений условий льготных программ.
Сюжет
Ипотека

Белгородцы стали больше заключать ипотечных договоров: за II квартал текущего года составили уже более 4 тысяч на сумму около 15 млрд рублей. Всего их количество выросло на 6,5%, а объём — на 15%. Сравнивались данные с аналогичным периодом прошлого года.

Только с апреля по июнь белгородцы оформили 1719 ипотек на общую сумму около 8,3 млрд рублей. На покупку квартир в новостройках от банка в среднем они получали по 4,8 млн рублей.

При этом большинство в эти месяцы предпочитали приобретать «вторичку»: для этого белгородцы составили 2311 договоров почти на 6,5 млрд рублей. Средний размер кредита — 2,8 млрд рублей.

Однако уже в июне покупок вновь стало больше среди новостроек: всего составили 1765 договоров, среди которых 901 — на покупку нового жилья.

«Рост ипотеки к концу полугодия усилился на фоне ожидаемого изменения условий льготных программ. Заёмщики старались успеть оформить кредиты до завершения программы „Льготная ипотека“ и изменения условий „Семейной ипотеки“, — рассказала замуправляющего белгородским отделением Банка России Инна Гребенникова.

Всего же за полгода 2024 года белгородцы оформили 6 тысяч кредитов на общую сумму свыше 22 млрд рублей. Среднее количество лет для выплаты — 25.

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