Интерес белгородцев к ипотеке на время усилился. Что стало причиной?

Белгородцы стали больше заключать ипотечных договоров: за II квартал текущего года составили уже более 4 тысяч на сумму около 15 млрд рублей. Всего их количество выросло на 6,5%, а объём — на 15%. Сравнивались данные с аналогичным периодом прошлого года.