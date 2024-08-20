Гладков озвучил сроки начисления выплат в 15 тысяч рублей отселённым белгородцам

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Во время прямого эфира у губернатора Вячеслава Гладкова поинтересовались, когда будет подписано постановление о назначении единовременной выплаты жителям отселённых населённых пунктов в размере 15 тысяч рублей.
Гладков отметил, что данная выплата на сегодняшний день принята в отношении жителей села Колотиловка Краснояружского района.
Сейчас согласовывается с прокуратурой. Список будет согласовываться с МЧС. В конце недели выплата будет производиться.
Вячеслав Гладков
Напомним, всего с 1 февраля текущего года пострадавшие от обстрелов жители белгородского приграничья получили уже более 1 миллиарда рублей.