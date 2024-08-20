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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Гладков озвучил сроки начисления выплат в 15 тысяч рублей отселённым белгородцам

Гладков озвучил сроки начисления выплат в 15 тысяч рублей отселённым белгородцам

20 августа 2024, 16:45
Фото: 1MI
Вопрос поступил главе региона во время прямого эфира. Он назвал сроки начала начисления выплат и уточнил, кто получил средства.
Сюжет
МЧС

Во время прямого эфира у губернатора Вячеслава Гладкова поинтересовались, когда будет подписано постановление о назначении единовременной выплаты жителям отселённых населённых пунктов в размере 15 тысяч рублей.

Гладков отметил, что данная выплата на сегодняшний день принята в отношении жителей села Колотиловка Краснояружского района.

Сейчас согласовывается с прокуратурой. Список будет согласовываться с МЧС. В конце недели выплата будет производиться.
Вячеслав Гладков

Напомним, всего с 1 февраля текущего года пострадавшие от обстрелов жители белгородского приграничья получили уже более 1 миллиарда рублей.

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#Кристина Семенчук#МЧС#Прокуратура#Губернатор#Выплаты#Краснояружский район#Прямой эфир#Белгород#Приграничье#Обстрелы
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