bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Детский центр «Артек» в Крыму.

Гладков: белгородские школьники из приграничья поедут на отдых в «Артек» в Крыму

20 августа 2024, 11:52
Фото: страница Международного детского центра «Артек» в ВК
Детский центр «Артек» в Крыму.
Осень наступит уже совсем скоро, но не для белгородских школьников. Ребята смогут продлить себе лето и снова отправиться в детский лагерь «Артек» на крымском побережье Чёрного моря, рассказал губернатор в утреннем видеообращении.
Сюжет
Дети

Детей из приграничных территорий Белгородской области в начале сентября отправят на отдых в Международный детский центр «Артек». По региональной квоте дополнительно выделили 300 мест. Белгородские мальчишки и девчонки приедут на побережье Чёрного моря 1 сентября и пробудут там три недели.

Чтобы получить путёвку, школьникам вместе с родителями необходимо зарегистрироваться в АИС «Артек». Туда следует подгрузить грамоты, дипломы и сертификаты.

Самых активных и деятельных учащихся определили для поездки по результатам конкурсного отбора.

Напомним, что в первую летнюю смену в «Артеке» смогли отдохнуть 139 ребят. Среди них было 39 детей из разрушенного дома на Щорса, 55а в Белгороде.

Для белгородских детей из приграничья запустят школьные автобусы, оснащённые РЭБ
Узнать подробнее
Читайте также:
Детей из белгородского приграничья хотят вывезти в безопасные районыЧто белгородцам отвечают на вопросы о том, как их дети будут учиться с 1 сентября?Сколько отдыхающих белгородских детей за пределами области оказались в больницах?
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Дети#Образование#Отдых#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Путёвка#Артек#Хорошие новости
Подпишитесь
Минобороны РФ объявило о создании группировки войск «Белгород»
Сегодня, 14:34
Не снимать, а ещё? МВД сделало памятку по информационной безопасности для белгородцев
Сегодня, 10:51
Четыре человека ранены под Белгородом после атак дронов и обстрела
Сегодня, 10:38
Беспилотник взорвался на территории с/х предприятия под Белгородом
Сегодня, 14:27
С перевозчика в Белгороде пытались взыскать 1,2 млн, но суд сильно сократил штраф
Сегодня, 12:57
Энергетики удостоены президентских наград
Сегодня, 11:28