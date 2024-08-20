Гладков: белгородские школьники из приграничья поедут на отдых в «Артек» в Крыму

Осень наступит уже совсем скоро, но не для белгородских школьников. Ребята смогут продлить себе лето и снова отправиться в детский лагерь «Артек» на крымском побережье Чёрного моря, рассказал губернатор в утреннем видеообращении.

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