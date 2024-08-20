Гладков: белгородские школьники из приграничья поедут на отдых в «Артек» в Крыму

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Детей из приграничных территорий Белгородской области в начале сентября отправят на отдых в Международный детский центр «Артек». По региональной квоте дополнительно выделили 300 мест. Белгородские мальчишки и девчонки приедут на побережье Чёрного моря 1 сентября и пробудут там три недели.
Чтобы получить путёвку, школьникам вместе с родителями необходимо зарегистрироваться в АИС «Артек». Туда следует подгрузить грамоты, дипломы и сертификаты.
Самых активных и деятельных учащихся определили для поездки по результатам конкурсного отбора.
Напомним, что в первую летнюю смену в «Артеке» смогли отдохнуть 139 ребят. Среди них было 39 детей из разрушенного дома на Щорса, 55а в Белгороде.