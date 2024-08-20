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Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Фирма «Мелодия» вновь запустит производство пластинок

Фирма «Мелодия» вновь запустит производство пластинок

20 августа 2024, 18:32
Фото: Изображение Midjourney
Гендиректор фирмы «Мелодия», имеющей самую длительную историю по производству пластинок в нашей стране, объявил о возобновлении производства. Завод по изготовлению пластинок появится в Новосибирске.

Как сообщает newia.ru, уже удалось зарегистрировать АО «Новосибирский завод грампластинок — „Фирма Мелодия“» и включить данные о нем в Единый государственный реестр юридических лиц летом текущего года.

Запускаемый инвестиционный проект оценили в 150 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение площадей для обустройства завода, техническое оснащение и материалы. Глава фирмы рассказал, что на предприятии начнут работать производственные линии Allegro II гонконгского производства. Оборудование планируется ввозить в РФ через Китай и Европу.

Производство предполагается запустить в первом полугодии грядущего года и выпускать на предприятии не менее 100 тысяч экземпляров пластинок в год.

До этого появилась новость, что в Россию больше не будут ввозить пластинки из-за рубежа на фоне принятых западными политиками санкций против Кремля.

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