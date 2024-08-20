Фирма «Мелодия» вновь запустит производство пластинок

Запускаемый инвестиционный проект оценили в 150 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение площадей для обустройства завода, техническое оснащение и материалы. Глава фирмы рассказал, что на предприятии начнут работать производственные линии Allegro II гонконгского производства. Оборудование планируется ввозить в РФ через Китай и Европу.