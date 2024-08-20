Фирма «Мелодия» вновь запустит производство пластинок

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Как сообщает newia.ru, уже удалось зарегистрировать АО «Новосибирский завод грампластинок — „Фирма Мелодия“» и включить данные о нем в Единый государственный реестр юридических лиц летом текущего года.
Запускаемый инвестиционный проект оценили в 150 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение площадей для обустройства завода, техническое оснащение и материалы. Глава фирмы рассказал, что на предприятии начнут работать производственные линии Allegro II гонконгского производства. Оборудование планируется ввозить в РФ через Китай и Европу.
Производство предполагается запустить в первом полугодии грядущего года и выпускать на предприятии не менее 100 тысяч экземпляров пластинок в год.
До этого появилась новость, что в Россию больше не будут ввозить пластинки из-за рубежа на фоне принятых западными политиками санкций против Кремля.