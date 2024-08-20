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«Битва за урожай»: Гладков рассказал о количестве собранной под обстрелами пшеницы

«Битва за урожай»: Гладков рассказал о количестве собранной под обстрелами пшеницы

20 августа 2024, 12:11
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области завершилась уборка пшеницы и ячменя, а также подходит к концу сезон сенокоса. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о количестве собранных культур и отметил мужество аграриев, которые работали под обстрелами, подвергая свою жизнь опасности.

Глава региона сообщил, что приграничье часто подвергается обстрелам, однако местные аграрии продолжают работать над обеспечением продовольственной безопасности. По его мнению, работники справляются хорошо.

«Поздравляю наших аграриев. Это действительно была битва за урожай. Эти слова в этом году приобрели совсем другое значение, особенно в прифронтовых муниципальных территориях — там, где имеется близость к боевым действиям с угрозой для жизни, наши механизаторы собирали урожай и день, и ночь, и рано утром, и поздно вечером, стараясь, чтобы ни один колосок не остался в поле, подвергая зачастую свою жизнь смертельной опасности. Они — настоящие герои, мы гордимся ими, и спасибо им большое за мужество и героизм», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Всего в этом году белгородские аграрии заготовили более 2 млн тонн пшеницы и ячменя, а средняя урожайность составила 36,3 ц/га. Наивысшие показатели продемонстрировали Ракитянский, Краснояружский и Ивнянский районы — 53,9 ц/га, 48,4 ц/га и 47,7 ц/га соответственно.

Кроме того, заканчивается сезон сенокоса. Всего в этом году запланировано заготовить 44,9 тыс. тонн сена и 244,1 тыс. тонн сенажа. На данный момент собрали 41,1 тыс. тонн сена и 368,5 тыс. тонн сенажа с 50,7 тыс. га многолетних и 19,6 тыс. га однолетних трав.

Также Белгородская область продолжает занимать второе место в Центральном федеральном округе по объёмам производства молока. В 2023 году в регионе произвели около 740 тыс. тонн молока и зафиксировали рекордный урожай пшеницы за последние восемь лет — 1,62 млн тонн с продуктивностью почти 63 ц/га.

Из-за майских заморозков в Белгородской области погиб урожай озимой пшеницы
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