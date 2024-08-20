«Битва за урожай»: Гладков рассказал о количестве собранной под обстрелами пшеницы

Также Белгородская область продолжает занимать второе место в Центральном федеральном округе по объёмам производства молока. В 2023 году в регионе произвели около 740 тыс. тонн молока и зафиксировали рекордный урожай пшеницы за последние восемь лет — 1,62 млн тонн с продуктивностью почти 63 ц/га.