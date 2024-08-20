Белгородцы жалуются на соседей, которые шумят, испражняются у МКД и учат этому детей

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Читательница Бел.Ру обратилась с жалобой на крики и шум под окнами у дома № 14 по улице 5 Августа. Причём, как пишет женщина, проживают нарушители спокойствия в том же доме. На замечания они не реагируют либо начинают ругаться с использованием нецензурной брани, утверждает белгородка.
Кроме того, продолжает читательница, шумные «соседи» используют пространство под окнами МКД весьма неприятным образом, т. е. в качестве уборной.
«Ходят прям под окна. <…> Всё как надо. Мальчики ходят туда, девочки — вот сюда», — пишет она.
Также вместе со взрослыми на еженедельных «посиделках» до поздней ночи присутствуют дети. Их учат матам и испражняться у окон и в кустах у дома, заявила обратившаяся от жильцов читательница. Белгородка утверждает:
«Дети полуголые бегают, лежат на полу детской площадки. <…> При этом ночевать они их [детей] кладут в машину».
Обращались ли жители дома в полицию, белгородка не уточнила.
Ранее жители Белгорода жаловались на то, что люди превратили в туалеты укрытия, а также захламляют их. Решить проблему на данный момент смогли, закрепив за каждой модульной конструкцией нескольких коммунальщиков для контроля за их чистотой. Вероятно, с наступлением лета открылся очередной «сезон» нарушения спокойствия людей, а «нехорошие люди» перебрались во дворы МКД.