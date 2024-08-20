Белгородцы жалуются на соседей, которые шумят, испражняются у МКД и учат этому детей

Ранее жители Белгорода жаловались на то, что люди превратили в туалеты укрытия, а также захламляют их. Решить проблему на данный момент смогли, закрепив за каждой модульной конструкцией нескольких коммунальщиков для контроля за их чистотой. Вероятно, с наступлением лета открылся очередной «сезон» нарушения спокойствия людей, а «нехорошие люди» перебрались во дворы МКД.