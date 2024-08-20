bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Дымка в Белгороде

Белгород окутала загадочная дымка, мешающая дышать

20 августа 2024, 09:08
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Дымка в Белгороде

Белгородцев испугала дымка в воздухе

Дымку в городе заметили утром 20 августа. Некоторые белгородцы отметили, что с ней стало тяжелее дышать. Фото публикует Telegram-канал «Белгород № 1».

Жители Белгорода заметили, что город покрылся какой-то дымкой. Сильнее всего она ощущается в районе автовокзала, заметили очевидцы.

«В районе автовокзала очень сильно ощущается пыль. Сложно и неприятно дышать, и эта „дымка“ не рассеивается», — написала белгородка.

Чуть позже журналисты «Белгород-медиа» связались с Белгородским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и выяснили, что в воздухе не обнаружилось повышение вредных веществ.

Что же это на самом деле, пока не известно.

Дымка в БелгородеДымка в Белгороде
Дымка в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
В Белгороде прогремела серия взрывов, в городе виден дым
Узнать подробнее
Читайте также:
Причину возникновения столба дыма объяснили в белгородском МЧСНе только цемзавод: белгородцы пожаловались на ещё один источник загрязнения воздухаВзрывов не было, а дым есть: в МЧС назвали причину большого пожара в Белгороде
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Дым#Пыль
Подпишитесь
Четыре человека ранены под Белгородом после атак дронов и обстрела
Сегодня, 10:38
Велосипедист ранен после атаки FPV-дрона под Белгородом
Сегодня, 09:44
Белгородский «Еврологистик» снова просят признать банкротом
Сегодня, 08:00
Кто восстанавливает Белгород после обстрелов чаще всего?
Сегодня, 08:31
Энергетики удостоены президентских наград
Сегодня, 11:28