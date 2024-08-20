Белгород окутала загадочная дымка, мешающая дышать

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Жители Белгорода заметили, что город покрылся какой-то дымкой. Сильнее всего она ощущается в районе автовокзала, заметили очевидцы.
«В районе автовокзала очень сильно ощущается пыль. Сложно и неприятно дышать, и эта „дымка“ не рассеивается», — написала белгородка.
Чуть позже журналисты «Белгород-медиа» связались с Белгородским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и выяснили, что в воздухе не обнаружилось повышение вредных веществ.
Что же это на самом деле, пока не известно.