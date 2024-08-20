50 дней после отмены льготной ипотеки: когда и ждать ли вообще снижения цен на жильё?

Отмена льготной ипотеки с государственной поддержкой вызвала много дискуссий. Пока одни прогнозировали крах рынка, другие утверждали, что всё останется без изменений. Через 50 дней после завершения программы можно сказать, что самые пессимистичные прогнозы пока не оправдались. Среди застройщиков нет массового банкротства, но и квартиры почти бесплатно никто не раздаёт.