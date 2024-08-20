50 дней после отмены льготной ипотеки: когда и ждать ли вообще снижения цен на жильё?

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Отмена льготной ипотеки с государственной поддержкой вызвала много дискуссий. Пока одни прогнозировали крах рынка, другие утверждали, что всё останется без изменений. Через 50 дней после завершения программы можно сказать, что самые пессимистичные прогнозы пока не оправдались. Среди застройщиков нет массового банкротства, но и квартиры почти бесплатно никто не раздаёт.
Тем не менее данные о рынке жилья в России указывают на определённые проблемы. В июле 2024 года в городах с населением более миллиона человек было заключено всего 20 тыс. договоров долевого участия. Это значительное сокращение — по оценке «Яндекс Недвижимости», спрос упал на 46,6%, практически вдвое.
В итоге сложилась непростая ситуация. Если не снизить цены, продаж не будет. Если же пойти на уступки, это можно обернуться гонкой застройщиков за снижение цен.
Исходя из текущей ситуации, учредитель компании MOST Development Алеся Полещук предполагает постепенное понижение цен на 10-15% в следующем году. Это возможно, если Центральный банк не снизит ключевую ставку в ближайшее время, добавляет эксперт. Впрочем, пока таких предпосылок нет.
Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев уже видит у трети застройщиков снижение стоимости и делает более радикальные прогнозы о падении цен на 15-20% до конца 2024 года.
Застройщики находятся в сложной ситуации. Оставлять текущие цены нельзя, а резко снижать — опасно. Приходится искать новые способы привлечения клиентов, например, предлагая персональные скидки. Специальные предложения сейчас предлагают практически все застройщики.